Cyberpunk: Edgerunners: Erster Trailer-Einblick in den Netflix-Anime im Cyberpunk-Universum

Cyberpunk auf Netflix

Start im September

Zwei Jahre nach der Ankündigung wird es konkret: Der Anime Cyberpunk: Edgerunners bekommt einen Teaser - und einen Releasemonat. Im September gehts los.Der Anime Cyberpunk: Edgerunners erzählt laut CD Projekt Red und Studio Trigger eine eigenständige Geschichte in zehn Episoden. Im Fokus steht ein Straßenjunge, der in einer Stadt der Zukunft überleben muss. Sein Plan: am Leben bleiben, indem er zum Edgerunner wird - ein Söldner der dystopischen Cyberpunk-Zukunft.Verantwortlich für den Anime ist Studio Trigger. Hiroyuki Imaishi (Kill la Kill, Promare) ist für die Regie verantwortlich, während Yoh Yoshinari (Little Witch Academy, BNA: Brand New Animal) das Charakterdesign übernimmt. Die Drehbuchadaption der von CD Projekt Red entwickelten Story übernehmen Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions "The Elder") und Yoshiki Usa. Die Musik stammt aus der Feder von Akira Yamoka (Silent Hill).Der Start von Cyberpunk: Edgerunners ist für September 2022 vorgesehen. Ein erster Teaser-Trailer sowie ein Blick hinter die Kulissen geben euch Einblick, was euch bei der Cyberpunk-Serie im Herbst erwartet.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer