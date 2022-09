Cyberpunk: Edgerunners: NSFW-Trailer enthüllt Release-Termin im September

Cyberpunk: Edgerunners – Release-Trailer ist nichts für schwache Nerven

Netflix verrät, wann die mit Spannung erwartete Cyberpunk: Edgerunners-Serie endlich auf dem Streaming-Dienst startet. Im Zuge dessen veröffentlicht der Anbieter einen NSFW-Trailer.Die Anime-Adaption des im Jahr 2020 von CD Projekt Red veröffentlichten Cyberpunk 2077 startet schon am 13. September. Netflix spendiert Cyberpunk: Edgerunners zu seinem Start gleich zehn Folgen, von denen jede 30 Minuten lang gehen soll.Dass in Cyberpunk: Edgerunners seitens Netflix nicht an Brutalität, Blut und nackter Haut gegeizt wird, verrieten bereits vergangene Teaser und Trailer. In dieser Hinsicht enttäuscht auch der neue Trailer, der hinsichtlich des nahenden Releases nun vor Kurzem auf YouTube veröffentlicht wurde, nicht. Wir bekommen ein Feuerwerk aus Explosionen und allerhand Pistolenfeuer geboten, während sich unbekleidete Cyborgs im Bild rekeln.Nicht ganz grundlos wird der Trailer mit der Warnung, dass er nicht sicher für die Arbeit (not safe for work, also kurz NSFW) sein könnte, im Titel des YouTube-Videos gekennzeichnet. Schon der bereits vor Monaten erschienene Teaser-Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners machte Lust auf mehr. Es folgten die besonders coole Opening-Sequenz , die mit schnellen Schnitten zur Musik von Franz Ferdinand über unseren Bildschirm flimmerte. Und auch der letzte blutig-brutale Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners, den Netflix uns präsentierte , hatte es so richtig in sich. In diesem wurden uns die Hauptcharaktere erstmals etwas näher vorgestellt und es warteten einige Easter Eggs für Fans der Spielvorlage.Letztes aktuelles Video: InsideLook