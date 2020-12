Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate: Turmeröffnung auf PC und Switch

Reise mit Shiren durch eine Welt listiger Monster, tödlicher Fallen und unzähliger Schätze.

Kein Abenteuer gleicht dem anderen, während du geheimnisvolle Verliese erkundest, die jedes Mal anders aussehen.

Eigne dir Strategien und Fähigkeiten an, um sämtliche Hürden zu überwinden - du weißt nie, was als Nächstes kommt!

Drei neue Bonusverliese stellen selbst den erfahrensten Wanderer auf die Probe!

Genieß mit der Musik-Sammlung deine Lieblingslieder der Serie.

Entdecke den optionalen Live-Anzeige-Modus, der für das Livestreaming des Spiels optimiert wurde, und lass dich von deinen Zuschauern begleiten!

Am 2. Dezember 2020 hat Spike Chunsoft die Neuauflage des Roguelike-Oldies Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate ab 38,77€ bei kaufen ) für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 9. Dezember ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro), im eShop nicht. Außerdem ist eine spätere physische Veröffentlichung via Limited Run Games geplant. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "positiv" (aktuell sind 81 Prozent von 44 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Man erzählt, dass Reeva, die Gottheit des Schicksals, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wacht. Der Sage nach im mysteriösen Turm des Schicksals verweilend, entscheidet Reeva mithilfe drei magischer Würfel über die Schicksale der Menschen... Begleite Shiren, den Wanderer, und seinen Kumpanen Koppa auf ihrer Mission, den Turm des Schicksals zu erobern!"Als Features werden genannt:Als neue Inhalte sind dabei:Letztes aktuelles Video: Overview Trailer PC Switch