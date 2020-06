Collar X Malice: Es darf auch auf Switch ermittelt werden

Screenshot - Collar X Malice (Switch) Screenshot - Collar X Malice (Switch) Screenshot - Collar X Malice (Switch) Screenshot - Collar X Malice (Switch) Screenshot - Collar X Malice (Switch)

Am 25. Juni 2020 hat Aksys Games die bereits für PlayStation Vita erschienene Visual Novel Collar X Malice von Otomate auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download des Krimi-Adventures via eShop kostet 39,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "Eine gefährliche Untergrundorganisation startet in der Stadt Shinjuku eine Reihe von gewalttätigen Aktionen, die Angst und Schrecken hervorrufen und die Gesellschaft an den Rand des Chaos bringen. Du bist eine junge Polizistin, die damit beauftragt wurde, die Ordnung wiederherzustellen, und wirst Ziel eines Angriffs, bei dem dir ein vergiftetes Halsband umgelegt wird. Die Lage droht außer Kontrolle zu geraten und die Zeit läuft dir davon, als fünf geheimnisvolle Fremde auftauchen, die dich auf deiner Suche nach der Wahrheit unterstützen."Letztes aktuelles Video: Switch Trailer