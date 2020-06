Tasomachi: Fernöstliches Luftschiffabenteuer im Anflug

Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC) Screenshot - Tasomachi (PC)

Das 3D-Action Adventure Tasomachi soll 2021 für PC erscheinen, wie Entwickler Orbital Express und Publisher Playism bekannt geben. Auf Steam kann man den auch im Rahmen der New Game Expo Plus vorgestellten Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In Tasomachi schlüpft man in die Rolle der jungen Luftschiffpilotin Yukomo, die während eines Lieferauftrags in einer orientalischen Stadt notlanden muss, in der statt Menschen katzenartige Wesen leben. Während sie den mysteriösen Ort erkundet und Dungeons durchkämmt, versucht sie Materialien zu erbeuten, um ihr Luftschiff wieder flott zu machen.Letztes aktuelles Video: Trailer