Tasomachi: Behind the Twilight: Das fernöstliche Fantasy-Abenteuer hat begonnen

Am heutigen 14. April 2021 haben Orbital Express und Playism das fernöstliche Action-Adventure Tasomachi: Behind the Twilight für PC veröffentlicht. Der Download via Steam und GOG kostet je 16,79 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "ausgeglichen" (aktuell sind 58 Prozent von 36 Reviews positiv).In Tasomachi schlüpft man in die Rolle der jungen Luftschiffpilotin Yukumo, die während eines Lieferauftrags in einer idyllischen Stadt notlanden muss, in der statt Menschen katzenartige Wesen leben. Während sie den mysteriösen Ort erkundet und Dungeons durchkämmt, versucht sie Materialien zu erbeuten, um ihr Luftschiff wieder flott zu machen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer