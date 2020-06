Truck & Logistics Simulator: Virtuelles Logistikunternehmen nimmt den Betrieb auf

Lade dein Fahrzeug, indem du Fahrzeuge aus logistischen Bereichen (Gabelstapler, Lader, Kran usw.) belädst.

Multiplayer mit kooperativen Missionen. Macht Konvois und liefere zusammen mit deinen Freunden

Liefere Fahrzeuge (Autos, Gabelstapler, Radlader, Geländefahrzeuge), indem du sie auf den Anhänger lädst

Tag / Nacht-Zyklus und realistisches Wetter. Fahre bei Wetterbedingungen wie Nebel, Regen und Schnee vorsichtig

GPS-System: Folge dem GPS auf der Minikarte oder im Fahrzeuginneren, um das Ziel zu erreichen

Kraftstoffsystem: Fahrzeuge haben eine realistische Kraftstoffverbrauchsberechnung. Tanke dein Fahrzeug an Tankstellen auf

Kaufe Fahrzeuge von Minivans bis zu schweren Lastwagen und vergrößere deine Logistikflotte

Baue dein eigenes Logistikunternehmen auf, stelle Fahrer ein und weise Fahrzeuge zu

Verkehr mit realistischer Physik

Interaktives Fahrzeuginterieur Dashboards für alle Fahrzeuge

Offroad-Strecken: Anspruchsvolle und gefährliche Offroad-Strecken

Karte: 24-Quadratkilometer-Karte, auf der du ohne versteckte Mauern überall hin gelangen kannst

Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC) Screenshot - Truck & Logistics Simulator (PC)

Am 23. Juni 2020 haben Aerosoft und Simula Games den Truck & Logistics Simulator im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll, während auf Nintendo Switch bereits zwei Tage später die Vollversion vom Stapel gerollt ist. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bislang "ausgeglichen" sind, wird noch bis zum 30. Juni ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,96 Euro statt 19,95 Euro). Für die sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Handel erhältliche Switch-Fassung werden hingegen jeweils 39,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Truck & Logistics Simulator ist ein Simulationsspiel, in dem der Spieler damit beauftragt wird, eine Logistikkette von Anfang bis Ende im Single- oder Multiplayer zu übernehmen. Dafür steht eine große Anzahl an Fahrzeugen zur Verfügung. Du unternimmst zunächst eine Mission mit deinem Fahrzeug (Sattelschlepper, LKWs, Pickups, Lieferwagen) und lädst dann dein Fahrzeug mit einem Gabelstapler, einem Kran, einem Teleskoplader, einem Radlader und anderen im Logistikbereich verfügbaren Fahrzeugen. Im Mehrspielermodus kannst du Konvois erstellen und zusammen mit deinen Freunden Auslieferungen durchführen. Befestige deinen Anhänger an deinem Fahrzeug (Auto / Van / Pickup), um die Ladekapazität zu erhöhen. Fülle den Kraftstofftank deines Fahrzeugs an Tankstellen auf und repariere dein Fahrzeug in Wartungsbereichen. Für Fahrzeuge mit LKW-Einsätzen musst du Fahrzeuge selbst auf Anhängern parken."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer