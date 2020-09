Xbox Series S: Die technischen Daten "der kleinen Xbox" im Vergleich zur Xbox Series X

CPU

Grafikprozessor (GPU)

GPU-Leistung

System on a Chip (SoC)

RAM

Leistungsziel

Speicher

Erweiterbarer Speicher

Disc-Laufwerk

Display-Anschluss

Nach der gestrigen Ankündigung hat Microsoft einen Blick in das Innenleben der Xbox Series S gewährt. Gegenüber der Xbox Series X ist der CPU-Takt der "kleinsten Xbox aller Zeiten" 200 MHz niedriger und der Grafik-Prozessor verfügt über deutlich weniger "Compute Units" (52 vs. 20). Wie die vorherigen Gerüchte besagten, wird die GPU 4 TFLOPS leisten. Die reine Grafikleistung würde demnach in etwa auf dem Niveau einer PS4 Pro liegen. Die Xbox One X liegt zum Vergleich bei knapp 6 TFLOPS. Die Xbox Series S wird mit 10 GB RAM ausgeliefert, der über eine deutlich kleinere Bandbreite verfügt. Der interne Speicher (512 GB) kann mit einer "1 TB Erweiterungskarte" ausgebaut werden. Microsoft : "Der Hauptunterschied zwischen Xbox Series X und Xbox Series S liegt in der Auflösung. Aus dem Feedback der Community konnte das Team Xbox entnehmen, dass Gamern die Bildwiederholrate wichtiger ist als die Auflösung. Aus diesem Grund wurde mit Xbox Series S eine Konsole konzipiert, für die man keinen 4K-TV benötigt. Xbox Series S bietet die dreifache GPU-Leistung der Xbox One und wurde für Spiele mit einer Auflösung von 1440p bei 60 Bildern pro Sekunde entwickelt. Die Unterstützung reicht dabei bis hin zu 120 Bildern pro Sekunde."Xbox Series S: 8-Core AMD Zen 2 CPU- 3,4 GHz w/ SMT EnabledXbox Series X: 8-Core AMD Zen 2 CPU- 3,6 GHz w/ SMT EnabledXbox Series S: AMD RDNA 2 GPU mitXbox Series X: AMD RDNA 2 GPU mitXbox Series S:Xbox Series X:Xbox Series S: Maßgeschneidertes 7nm Enhanced SoCXbox Series X: Maßgeschneidertes 7nm Enhanced SoCXbox Series S:GDDR6 RAM, davonXbox Series X:GDDR6 RAM, davonXbox Series S:@ 60 FPS, bis zu 120 FPSXbox Series X:@ 60 FPS, bis zu 120 FPSXbox Series S:PCIe Gen 4 NVME SSD (2,4 GB/sec. unkomprimiert; 4,8 GB/sec. komprimiert)Xbox Series X:Gen 4 NVME SSD (2,4 GB/sec. unkomprimiert; 4,8 GB/sec. komprimiert)Xbox Series S: 1 TB Erweiterungskarte (entspricht exakt internem Speicher)Xbox Series X: 1 TB Erweiterungskarte (entspricht exakt internem Speicher)Xbox Series S: nicht vorhandenXbox Series X: 4K UHD Blu-rayXbox Series S: HDMI 2.1Xbox Series X: HDMI 2.1Abwärtskompatibilität bei beiden Konsolen: "Tausende abwärtskompatible, digitale Spiele für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox zum Start. Xbox One Gaming-Zubehör ebenfalls kompatibel."Microsoft: "Xbox Series S bietet dieselbe Spielerfahrung der nächsten Generation wie Xbox Series X. Eine ähnliche CPU und die identische I/O-Leistung erleichtern es den Entwicklern, bei niedrigerer Auflösung dieselbe beeindruckende Leistung der Xbox Series X zu liefern. Xbox Series S bietet eine vierfach bessere Rechenleistung als Xbox One und ermöglicht mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde ein intensives und reaktionsschnelles Gameplay. Unterstützt wird sie dabei durch Hardware-beschleunigtes DirectX Raytracing und Variable Rate Shading. Darüber hinaus verfügt Xbox Series S über einen 512 GB fassenden SSD-Speicher und wird von der Xbox Velocity Architecture angetrieben. Diese bietet mehr als die 40-fache I/O-Bandbreite der Xbox One, was sich in schnelleren Ladezeiten, stabileren Bildwiederholraten und der Möglichkeit auf Quick Resume für mehrere Titel äußert. Auch die Soundkulisse der Xbox Series S steht ihrem größeren Pendant in nichts nach. Spatial Sound und Dolby Atmos-Unterstützung bieten ein riesiges Potenzial. Darüber hinaus wird mit der Markteinführung der beiden neuen Konsolen auch die Unterstützung von Dolby Vision über die Streaming-Dienste wie Disney+ und Netflix verfügbar sein. Xbox arbeitet mit Hochdruck daran, die Unterstützung von Dolby-Vision im kommenden Jahr auch für Spiele anbieten zu können."Letztes aktuelles Video: Inside the Xbox Series S