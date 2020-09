Xbox Series S: "Xbox One X Enhanced" bei abwärtskompatiblen Spielen wird nicht unterstützt

Für die Xbox One X sind bekanntlich einige abwärtskompatible Xbox-Spiele optimiert worden, z.B. Fable, Gears of War 3 oder Red Dead Redemption ( Liste ). Diese Spiele trugen das Label "Xbox One X Enhanced" und werden in ihrer verbesserten Form nicht auf der Xbox Series S verfügbar sein, sondern lediglich in der normalen Version, die es auch der Xbox One S gab, dies bestätigte ein Sprecher von Microsoft gegenüber gamespew und VGC Microsoft: "Die Xbox Series S wurde entwickelt, um die erschwinglichste Konsole der nächsten Generation zu sein und Spiele der nächsten Generation in 1440p mit 60fps darzustellen. Um ein qualitativ hochwertiges abwärtskompatibles Erlebnis zu bieten, das mit der ursprünglichen Vision des Entwicklers übereinstimmt, läuft auf der Xbox Series S die Xbox-One-S-Version abwärtskompatibler Spiele, wobei verbesserte Texturfilterung, höhere und konsistentere Bildraten, schnellere Ladezeiten und Auto-HDR zum Einsatz kommen."Schon Richard Leadbetter von Digital Foundry deutete die Problematik rund um "Xbox One X Enhanced" vor einigen Tagen an: "Die Xbox One X hat 9 GB Systemspeicher für Spiele zur Verfügung. Die Series S hat 8 [GB und] ich habe einige Berichte gesehen, dass es tatsächlich 7,5 GB sind. Ungeachtet dieser beiden Konfigurationen wird sie weniger RAM als die Xbox One X haben, daher denke ich, dass es fast eine vergessene Tatsache ist, dass sich die Abwärtskompatibilität auf die Xbox One S im Gegensatz zur Xbox One X beziehen wird."Basierend auf der Beschreibung von Digital Foundry, die auch von engadget aufgegriffen wurde, dürfte die Xbox Series S nicht über die notwendigen Hardware-Kapazitäten verfügen, um die Xbox-One-X-Enhanced-Verbesserungen mancher Spiele auf die Bildschirme bringen zu können. Wobei Windows Central noch hervorhebt, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass "populäre Titel" ebenfalls für die Xbox Series S optimiert werden. So wird z.B. Gears 5 im Mehrspieler-Modus mit bis zu 120 fps laufen (siehe Video ab 6:08 Min.).Letztes aktuelles Video: Inside the Xbox Series S