Xbox Series S: Nach Xbox Mini Fridge folgt angeblich ein Toaster im Konsolen-Design

Xbox Series S: Klassischer Toaster im Konsolen-Design





— Gyo Jvfr (@GyoJvfr) March 3, 2023

Möglicherweise weitere Xbox-Alltagsgegenstände geplant

Die Xbox Series X ist zwar vorrangig als Konsole bekannt, wurde vor zwei Jahren aber auch alsumgesetzt. Von dersoll nun einfolgen.Genau wie der Xbox Mini Fridge exakt so aussieht wie sein Videospielkonsolen-Vorbild, wird auch das nächste Küchenutensil aus dem Hause Microsoft einer Konsole nachempfunden, dieses Mal jedoch der kleinen Schwester in Weiß. Noch handelt es sich allerdings, eine offizielle Ankündigung des Xbox Toasters steht noch aus.Der erste Bericht zum vermeintlichen Xbox Toaster stammt vom Twitter-Nutzer GyoJvfr, der ein Bild des Küchengeräts im Stil der Xbox Series S zur Schau stellt. Mit dem schlichten weißen Design und dem großen schwarzen Lüfter auf der Seite entspricht der Broterhitzer genau dem liegenden Design der Konsole ohne Laufwerk.An der Seite ist nicht nur der Hebel zum Starten des Toastens zu sehen, sondern auch drei weitere Knöpfe zum Abtauen, Stoppen des aktuellen Vorgangs und der Zubereitung von Bagels sowie ein schwarzes Rad, mit dem sich offenbar die Stärke der Hitze mit sechs Stufen einstellen lässt. Zusammen mit zwei Schlitzen für Brot und einem entfernbaren Fach für Krümel scheint das Gerät von Microsoft dieaufzuweisen.Preislich soll der Xbox Toaster angeblich beiliegen und der französischen Website Xbox Squad zufolge noch 2023 erscheinen. Dort nimmt man außerdem bereits Vorbestellungen für das offiziell noch nicht bestätigte Produkt entgegen und zeigt Bilder von einer ganzen Reihe an Xbox-Utensilien.Denn Xbox Squad zufolge scheint der Xbox Series S Toaster nur der Anfang zu sein: So sollen nämlich angeblich noch eine ganze Reiherund um Microsofts Spielekonsolen entstehen und in den Verkauf gehen. Händler, darunter auch der oben erwähnte Twitter-Nutzer, hätten bereits einige Bilder von den Produkten bekommen.Die zeigen unter anderem eine, ein Mauspad mit RGB-Beleuchtung, eine Faltbox, einen Stiftehalter, ein Geschirrset, eine Schüssel und einen Flaschenöffner sowie eine Lampe, die aussieht wie das Halo-Energieschwert. Im Gegensatz zum dem Xbox Series S nachempfundenen Toaster sind einiger der anderen Produkte allerdings nur langweilig mit dem Xbox-Logo bedruckt.Ob die Bilder echt sind und was an den angeblichen Produkten wirklich dran ist, wird wohl nur die Zeit und eine etwaige offizielle Ankündigung von Microsoft zeigen. Wer bereits eine Xbox Series S samt Game Pass-Abonnement besitzt, kann in der Wartezeit seit einigen Tagen krümelfrei daslesen.