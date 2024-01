Xbox Series S: Microsoft lässt offiziellen Xbox-Toaster herstellen

Xbox Series S: Das kann der Microsoft-Toaster

Was gut kühlt, kann auch gut toasten? So oder so ähnlich könnte die Überlegung bei Microsoft gewesen, denn nach demgibt es jetzt tatsächlich auch einenSchon vor fast einem Jahr machte, ehe es danach wieder sehr still wurde. Nun ist der Toaster offiziell veröffentlicht, zumindest in den USA. Dort wird das Gerät als "" beworben.Anders als der Kühlschrank ist der Toaster vom Design der Xbox Series S nachempfunden. Sprich ihr bekommt ein, um euren Toastscheiben am Morgen die richtige Bräunungsstufe zu schenken. Neben der optischen Inspiration gibt es noch einen weiteren: Der Toaster verpasst dem gerösteten Brot ein Muster in Form des bekannten Xbox-Logos.Darüber hinaus ist der Toaster sonst ziemlich herkömmlich: Ihr könnt sechs verschiedene Stufen einstellen, den Vorgang abbrechen oder die Auftaufunktion inklusive LED-Countdown nutzen. Zusätzlich gibt es noch eine herausnehmbare Krümelschublade.39,99 US-Dollar laut der amerikanischen Handelskette Walmart , wo das Accessoire ab sofort kaufbar ist.Ob der Xbox Series S-Toaster auch, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit wurde das Gerät jedoch bereits schon bei französischen Händlern gesichtet, weshalb eine Veröffentlichung durchaus realistisch ist.Sollte das der Fall sein, dann könnt ihr zukünftig euremachen. Einerseits könnt ihr mit dem Xbox Series S-Toaster ein paar warme Scheiben Brot genießen, andererseits