Xbox Series S: Microsoft stellt Controller vor, der schweben kann

Xbox Series S: Gewinnspiel gewährt euch Chance auf schwebenden Controller





Straight from Arrakis – it's the world's first floating controller 🏜🎮



Follow and RT with #XboxDunePartTwoSweepstakes for a chance to win a custom #DuneMovie Xbox Series S package.



Ages 18+. Ends 03/25/24. Rules: https://t.co/IAz17LeuU6



Watch #‌DuneMovie only in theaters… pic.twitter.com/dPE2p0KfbK



— Xbox (@Xbox) February 13, 2024

Falls euch das Spielen auf dernicht zufällig auf Wolke Sieben befördert, dann könnte ein frisch vorgestellter Controller für die Konsole das erledigen.Im Rahmen einer Kollaboration zum bald in die Kinos kommenden Sci-Fi-Blockbusterenthüllte Microsoft nämlich ein, das mit einer besonderen Vorrichtung in der Luft gehalten wird und an den fliegenden Ornithopter aus dem Film erinnern soll. Damit er jedoch in euer Wohnzimmer segelt, müsst ihr statt einer Schaufel Sand eine Schippe Glück mitbringen.Falls ihr als Fan der Bücher von Frank Herbert oder des ersten Films von Denis Villeneuve den neuen Controller für die Xbox Series S mitsamt seiner spannenden Schwebevorrichtung selbst benutzen möchtet, hilft nämlich kein Geld der Welt. Stattdessen müsst ihr an einemteilnehmen, dasabgehalten und bei dem das erwähnte GamePad mitsamt einer Konsole als Hauptpreis verlost wird.Alles, was ihr dafür tun müsst, ist demauf Twitter zu folgen und den hier eingebetteten Post zu retweeten, dann landet ihr im Lostopf – vorausgesetzt, ihr habt das achtzehnte Lebensjahr überschritten. Die genauenkönnt ihr noch einmal auf der offiziellen Website nachlesen, falls ihr ganz sichergehen wollt.Wie bereits erwähnt ist es strenggenommen nicht der Controller selbst, der in der Luft schwebt, sondern eine, auf der das in grau mit leichtem Sandmuster gehaltene GamePad thront. Weniger eindrucksvoll ist der Gewinn deshalb nicht; und ein Controller, der euch, wäre ja auch äußerst unpraktisch.Auch die Xbox Series S kommt übrigens im Dune-Design daher, bringt mit seinenaber die gleißende Sonne aus dem Sci-Fi-Universum in eure vier Wände. Falls euch ganz allgemein die Hard- und Software-Pläne von Microsoft interessieren,, in dem CEO Phil Spencer ein Business-Update liefern will.