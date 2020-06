Seven Doors: Sieben Rätselräume öffnen ihre Pforten

Sieben verschiedene Atmosphären und sieben Rätsel.

Das perfekte Spiel für einen Rätselabend, allein oder mit Freunden.

Zwischen zwei und drei Stunden Spielspaß.

Entwickelt verschiedene Aspekte der Intelligenz in jedem Rätsel.

Ein großartiger Soundtrack, der von Kritikern gefeiert wurde.

Am 26. Juni 2020 haben die Indigo Studios ihr Puzzle-Adventure Seven Doors für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 3. Juli ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (4,19 Euro statt 5,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen bei Seven Doors. Hinter dieser Tür warten sieben Herausforderungen auf Sie, die wir speziell für Sie vorbereitet haben, um Ihre Fähigkeiten zu testen. Wir warten hinter der letzten Tür auf Sie... Wenn Sie ankommen... Nun, wenn ihr bereit seid, könnt ihr beginnen... Die Tür ist offen. Viel Glück.Seven Doors ist ein atmosphärisches und geheimnisvolles Spiel, das Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellt. Lösen Sie Rätsel, entziffern Sie Geheimsprachen, überwinden Sie gefährliche und gespenstische Situationen und werden Sie sogar Teil eines gigantischen Schachspiels. Als Spieler müssen Sie sieben verschiedene Atmosphären durchlaufen, die alle einzigartig, besonders und überraschend sind und Ihren Verstand wecken werden. Erwarten Sie keine fiktive Geschichte, in diesem Spiel sind Sie und die Rätsel die Protagonisten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer