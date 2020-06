Techno Chicken: Skurriles Hühnerabenteuer für PC angekündigt

einen scharfen Techno-Beat spüren, der alles in tausend Stücke zerspringt

rennen, zerstören, angreifen und dabei viel Spaß haben

die Kontrolle über den Gegner auf eine wirklich verdrehte Art und Weise zu übernehmen

hypnotisieren und in die Köpfe der Spielcharaktere eindringen

deinen wilden Huhn-Begierden sich austoben lassen

Titan GameZ und PlayWay haben das skurrile Hühnerabenteuer Techno Chicken angekündigt, das "bald" für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man es bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Techno Chicken ist ein Spiel, bei dem du eine, recht psychedelische Aufgabe hast - alles in die Luft zu jagen, was dir im Weg steht. Einfach so. Obwohl, wenn man darüber nachdenkt, kann man auch das tun:Das Spiel verfügt über einen Story-Modus und viele Nebenaufgaben, die du als wohlerzogenes Huhn oder als Techno-verrücktes Huhn ausführen kannst! Die Entscheidung liegt allein bei dir! Vergiss natürlich nicht die Polizei, die versuchen wird, aus deinen Eiern eine Omelette zu machen. Aber wozu hat man die wunderbaren Techno-Pillen? Sobald dir die Energie ausgeht, sich den Gesetzeshütern weiter entgegen zusetzen... wirf dir die Pille direkt in den Schnabel und bleib unbesiegbar! Sei wie ein Techno Chicken!"Letztes aktuelles Video: Trailer