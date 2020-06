Transformers: Battlegrounds: Krieg zwischen Autobots und Decepticons auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Screenshot - Transformers: Battlegrounds (PC) Screenshot - Transformers: Battlegrounds (PC) Screenshot - Transformers: Battlegrounds (PC) Screenshot - Transformers: Battlegrounds (PC) Screenshot - Transformers: Battlegrounds (PC)

Am 23. Oktober 2020 wollen Hasbro, Outright Games und Coatsink Transformers: Battlegrounds für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen und damit den "legendären Krieg zwischen Autobots und Decepticons auf noch nie zuvor gesehene Weise zum Leben" erwecken. Weiter heißt es vom Hersteller: "Während der böse MEGATRON dem Allspark immer näher kommt, brauchen BUMBLEBEE und die Autobots einen neuen Commander, um die Erde gemeinsam bei Kämpfen zu retten, die von Central City bis Cybertron sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus absolviert werden können.""Die TRANSFORMERS-Reihe zählt zu den beständigsten und wiedererkennbarsten Serien in der Unterhaltungswelt", so Terry Malham, Geschäftsfrüher von Outright Games. "Es ist eine Ehre, mit diesem beliebten Universum und diesen Kult-Charakteren arbeiten zu können, um ein neues, aufregendes TRANSFORMERS-Konsolenspiel zu kreieren, mit dem Familien gemeinsam Spaß haben können.""TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS ist ein neuer, authentischer Ansatz für ein TRANSFORMERS-Videospiel", so Mark Blecher, Unternehmensstrategie und geschäftliche Angelegenheiten bei Hasbro SVP. "Es ist für uns ganz spannend, die epische Geschichte des Kampfes zwischen Autobots und Decepticons für eine neue Fan-Generation auf Konsolen zum Leben zu bringen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer