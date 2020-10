Transformers: Battlegrounds: Der Krieg zwischen Autobots und Decepticons hat begonnen

Führe die Autobots - Kommandiere BUMBLEBEE, WINDBLADE, OPTIMUS PRIME und weitere Helden in spannenden strategischen Schlachten

Von der Erde bis Cybertron - In explosiven Missionen zertrümmerst du und sprengst dich durch Städte, Wälder, Wüsten und noch weit mehr als das

Verfeinere deine Fähigkeiten - Einfache Bedienung und 3 Schwierigkeitsgrade begrüßen Anfänger und stellen Taktiker auf die Probe

Lokaler Mehrspielermodus - Schließe dich mit einem Freund zusammen oder nimm es im Einzelspielermodus in Arcade-Spielen auf.

Am 23. Oktober 2020 haben Hasbro, Outright Games und Coatsink Transformers: Battlegrounds ab 35,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Die Sci-Fi-Strategie ist sowohl als Boxversion im Handel als auch als Download via Steam Microsoft Store und eShop erhältlich. Der Preis beträgt jeweils 39,99 Euro. Eine Digital Deluxe Edition mit zusätzlichen Spielinhalten wird ebenfalls angeboten. In der Spielbeschreibung heißt es: "Nachdem die Erde überfallen wurde und MEGATRON, Anführer der Decepticons, dem Allspark immer näher kommt, brauchen BUMBLEBEE und die Autobots einen neuen Commander, der ihnen dabei hilft, den Frieden im Universum wiederherzustellen - dich!Stelle deinen Trupp zusammen und rückt zu einem rundenbasierten, taktischen Krieg aus, der von Central City bis Cybertron wüten wird. Du wirst Stärke und Strategie benötigen, um die feindlichen Decepticons zu überlisten. Wähle die TRANSFORMERS-Charaktere und ihre Fähigkeiten, mit denen du den bevorstehenden Kampf meistern kannst, darunter OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK und andere, die bereit sind, sich dem Kampf anzuschließen. Nutze jede Umgebung zu deinem Vorteil, geh in Sandstürmen in Deckung, meide Cybertrons Energon-Stürme und bekämpfe deine Feinde in den Straßen der Stadt. Und fülle deine Energon-Anzeige, um mächtige ultimative Fähigkeiten zu entfesseln, mit denen du die wildesten Gegner zerschmetterst. Mit einer intuitiven Steuerung und drei Schwierigkeitsstufen bestimmst du das Ausmaß der bevorstehenden Herausforderung.Schließe dich anschließend im lokalen Mehrspielermodus mit anderen zusammen und teste deine strategischen Fertigkeiten in Spielen wie Capture the Flag, Horde, Letzte Stellung und mehr. Dies ist das Strategie-Actionspiel, auf das TRANSFORMERS-Fans ewig gewartet hatten!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer