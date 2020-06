Ben 10: Power Trip: Koop-Abenteuer des Cartoon-Helden für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt

Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC) Screenshot - Ben 10: Power Trip (PC)

Am 9. Oktober 2020 wollen Outright Games, Cartoon Network und PHL Collective das kooperative Action-Adventure Ben 10: Power Trip für PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Im Spiel tut sich Ben mit seinem langjährigen Rivalen Kevin Levin zusammen, um den bösen Zauberer Hex zu bekämpfen.Weiter heißt es vom Hersteller: "'Ben 10: Power Trip' spielt im Zeichentrickuniversum von Ben Tennyson, der sich mithilfe seiner treuen Omnitrix in verschiedene außerirdische Kreaturen verwandeln kann, um die Welt zu retten. Im Zuge der Geschichte des Spiels muss Ben die Wahrheit über vier geheimnisvolle Kristalle aufdecken, die seine Welt übernehmen wollen. Die Spieler können sich in mächtige Außerirdische verwandeln und müssen zusammenarbeiten, um sich in diesem Koop-Abenteuer furchteinflößenden Gegnern zu stellen.""Ben 10 ist eine beliebte Franchise für Kinder und wir freuen uns riesig, dass wir ein neues Spiel mit diesen Charakteren entwickeln dürfen", so Terry Malham, Geschäftsleiter von Outright Games. "Dank unserer langjährigen Partnerschaft mit Cartoon Network können wir mit diesem Titel große Schritte nach vorne machen und ein Spiel entwickeln, das Fans von Ben 10 und ihre Familien gemeinsam ein brandneues Abenteuer erleben lässt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer