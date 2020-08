Ben 10: Power Trip: Spielszenen aus dem bunten Koop-Abenteuer des Cartoon-Helden

Wer schon immer mal abwechselnd (oder zusammen im Splitscreen) mit Ben 10 und Kevin 11 in einem Action-Adventure unterwegs sein wollte, könnte mit Ben 10: Power Trip auf seine Kosten kommen. Am 9. Oktober 2020 wollen Outright Games, Cartoon Network und PHL Collective den Titel für PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen.Im Spiel tut sich Ben mit seinem langjährigen Rivalen Kevin Levin zusammen, um den bösen Zauberer Hex zu bekämpfen. Der aktuelle Spielszenen-Trailer zeigt, dass die Abwechslung durchaus passen könnte, auch wenn die grafische Umsetzung bislang eher Erinnerungen an ältere Konsolengenerationen weckt: