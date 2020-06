Hyper Scape: Gerücht: Free-to-play-Shooter nach Battle-Royale-Vorbild von Ubisoft Montreal

Sources: Hyper Scape is a free to play BR FPS set in a futuristic virtual world for both PC and consoles with the console launch coming later this year including crossplay. Hyper Scape goes into closed beta next week with open beta and full launch of the game on July 12th pic.twitter.com/gUURbvo1N3



— Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 29, 2020

Ubisoft (Middle East) hat ziemlich eindeutig bestätigt , dass sich Hyper Scape in Entwicklung befindet. Unbestätigten Berichten zufolge ist das Spiel ein "schneller" Shooter nach Battle-Royale-Vorbild von Ubisoft Montreal (Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Origins, Far Cry 5). Der Free-to-play-Shooter der Kategorie Triple-A soll in einer futuristischen Welt spielen und eine sehr tiefe Twitch-Integration bieten. Angeblich soll der Chat das Spiel direkt beeinflussen können.Am 12. Juli soll ein eintägiger geschlossener Betatest auf PC stattfinden - am gleichen Tag findet die Ubisoft-E3-Ersatz-Veranstaltung "Ubisoft Forward" statt. Die Vollversion soll später im Juli für PC erscheinen. Konsolen-Umsetzungen mit optionalen Cross-Play-Möglichkeiten sollen folgen. Die offizielle Bestätigung soll in den nächsten Tagen folgen.Auf der fiktiven Firmen-Website von Prisma Dimensions wird Hyper Scape so beschrieben: "Wir hier bei Prisma Dimensions können es kaum erwarten, Ihnen die erste Iteration des Hyper Scape am 2. Juli zu präsentieren – zusammen mit der spannungsgeladen Action der Kronenjagd! Machen Sie sich bereit durch sie neondurchfluteten Straßen der weltweit ersten virtuellen Stadt zu wandeln: Neo Arcadia. Sorgen Sie dafür, dass Sie sofort richtig loslegen können, denn Sie brauchen jeden erdenklichen Vorteil, um Ihren Herausforderern immer einen Schritt voraus zu sein, Nur die Besten schaffen es in das große Finale. Werden Sie den Sieg erringen oder den Gefahren des Hyper Scape zum Opfer fallen?"