Hyper Scape: Das Nachspiel: Zweite Season steht an

Die zweite Season von Hyper Scape startet am 6. Oktober 2020. Die Season, genannt "Das Nachspiel", bringt eine neue Waffe, einen Hack, neue Spielmodi und einen weiteren Battle Pass. Vor dem Start von Season 2 haben die Spieler die Chance an "Project Tower" teilzunehmen, einem Special Event, welches in Hyper Scape vom 4. Oktober von 20 Uhr bis zum 5. Oktober um 9 Uhr verfügbar sein wird.Ubisoft: "Während dieser Season können Spieler einen neuen Bezirk entdecken und eine neue Waffe ausprobieren, die Atrax. Diese Waffe verschießt haftende Sprengsätze, die nach einer bestimmten Zeit explodieren. Während der Season kommt außerdem ein neuer zeitlich limitierter Hack ins Spiel names Plattform ins Spiel. Dieser erlaubt es Spielern eine horizontale Plattform zu erschaffen und eröffnet so neue kreative Möglichkeiten.""Im Laufe von Season 2 bietet Hyper Scape außerdem mehrere neue Spielmodi, inklusive 'Crown Rush Duo' und der 'Boden ist Lava'. Der neue Plattform Hack, wird ein Schlüsselelement für der 'Boden ist Lava' sein. Bei diesem Spielmodus wird sich der komplette Boden in tödliches Magma verwandeln. Abseits von den zwei neuen Modis bietet Season 2 außerdem die Rückkehr von Crown Rush, Fraktionskriege, Turbo Modus und noch weiteren Modi, die später in der Season noch veröffentlicht werden.""Als Neuerung für Season 2 wird ein Rankingsystem eingebaut, mit dem es Spielern ermöglicht wird, zu sehen wie sie gegen andere Spieler abschneiden. Die Ränge werden Anhang der zehn besten Matches jedes Spielers ausgewählt - Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant oder Champion. Nur Spiele, die im Crown Rush Squad Modus gespielt werden, werden beim Ranking begutachtet.""Ab Season 2 werden Spieler jeden Tag, an dem sie Hyper Scape spielen, ein Geschenk erhalten. Die täglichen Geschenke können verschiedene Items, sowie Battle Points oder kosmetische Inhalte enthalten. Ein neuer 100-Stufen großer Battle Pass, der sowohl als kostenlose Variante als auch als Premium-Version zur Verfügung steht, erscheint außerdem und bietet neue exklusive Champion-Outfits, Waffenskins, Einsatzkapseln und vieles mehr."Letztes aktuelles Video: Season 2 Trailer