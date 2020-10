Hyper Scape: Season 2: Das Nachspiel veröffentlicht

Ubisoft: "Die Funktion "Abstimmung über Events", die den Zuschauern einen Echtzeit-Einfluss auf das Geschehen im Spiel ermöglicht, wird in Season 2 mit einer neuen Eventkarten namens "Infinite Slide" aktualisiert. Während eines Infinite Slide-Events sind die Slides der Spieler wesentlich länger, fast unendlich. Sie können jedoch weiterhin durch Kollisionen oder Spieleraktionen unterbrochen werden. Insgesamt stehen in der Erweiterung Hyper Scape Crowncast bereits neun Eventkarten zur Verfügung. In der ersten Season von Hyper Scape wurde eine Funktion in die Crowncast Twitch-Erweiterung eingeführt: Kudos, ein Tool, mit dem Stream-Zuschauer den Streamer unterstützen und reagieren können, indem sie innerhalb eines Streamer-Spiels visuelle Effekte im Spiel erzeugen. In Season 2 werden nun neue legendäre Kudos eingeführt, die über Bits auf Twitch erworben werden können."

Ubisoft hat die Season 2 "Das Nachspiel" in Hyper Scape (Free-to-play Battle Royale) auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet. "Das Nachspiel" bringt neue Inhalte wie einen weiteren Hack, eine Waffe, Crowncast-Funktionen, Story-Schnipsel in Form von wöchentlichen Erinnerungssplittern, einen neuen Battle Pass und Anpassungsgegenstände."Während dieser Season können Spieler einen neuen Bezirk entdecken und eine neue Waffe ausprobieren, die Atrax. Diese Waffe verschießt haftende Sprengsätze, die nach einer bestimmten Zeit explodieren. Während der Season kommt außerdem ein neuer zeitlich limitierter Hack namens Plattform ins Spiel ins Spiel. Dieser erlaubt es Spielern eine horizontale Plattform zu erschaffen und eröffnet so neue kreative Möglichkeiten", schreibt der Publisher, der erst kürzlich eine grundlegende Überarbeitung des Spiels angekündigt hatte, schließlich sind die Spielerzahlen nach dem Launch ziemlich stark eingebrochen ( wir berichteten )."Im Laufe von Season 2 bietet Hyper Scape außerdem mehrere neue Spielmodi, inklusive 'Crown Rush Duo' und der 'Boden ist Lava'. Der neue Plattform-Hack wird ein Schlüsselelement für der 'Boden ist Lava' sein. Bei diesem Spielmodus wird sich der komplette Boden in tödliches Magma verwandeln. Abseits von den zwei neuen Modi bietet Season 2 außerdem die Rückkehr von Crown Rush, Fraktionskriegen, Turbo Modus und noch weiteren Modi, die im weiteren Verlauf der Season veröffentlicht werden.""Der neue Memorial-Distrikt und das neue Wahrzeichen befinden sich im Norden von Neo-Arcadia, auf dem Unity Hill, wo sich Mathieu Eiffels geheimes Labor aus Season 1 befand. Das Memorial-Wahrzeichen, welches von Prisma Dimensions zu Ehren der durch den Stromausfall verletzten Menschen errichtet wurde, ist ein beeindruckendes Monument, welches dieselbe Loot-Dichte und dieselben Kampfmöglichkeiten bietet, wie die neun anderen Wahrzeichen Neo-Arcadias. Da es sich auf einem Hügel befindet, bietet es eine großartige Aussicht auf alle Stadtteile der virtuellen Hauptstadt der Hyper Scape."Als weitere Neuerung für Season 2 wird ein Ranking-System eingeführt, mit dem es Spielern ermöglicht wird zu sehen, wie sie gegen andere Spieler abschneiden. Die Ränge werden anhand der zehn besten Matches jedes Spielers ausgewählt - Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant oder Champion. Nur Spiele, die im Crown Rush Squad Modus gespielt werden, werden für Rank berücksichtigt. Außerdem wird es eine tägliche Login-Belohnung geben."Hyper Scape Season 2 beinhaltet zudem einen 100-Stufen großer Battle Pass mit exklusiven Anpassungsgegenständen, der sowohl als kostenlose Variante als auch als Premium-Version zur Verfügung steht. Mit dem Premium Battle Pass, der für 950 Bitcrowns erhältlich ist, wird das Mondragon Streetfighter Outfit sofort freigeschaltet. Mit dem Hyper Battle Pass können die Mondragon Streetfighter-, Basilisk Rogue- und Ace Tsubame-Outfits sowie 25 Battle Pass Stufen sofort freigeschaltet werden. Der Hyper Battle Pass ist für 2.500 Bitcrowns erhältlich. Der Season 2 Premium Battle Pass enthält exklusive Gegenstände, die von Assassin's Creed inspiriert sind, darunter ein Champion-Outfit und eine Einsatzkapsel. (...) Spieler erhalten Bitcrowns einfach durch Spielen des Spiels oder alternativ im In-Game-Shop. Die Zuschauer können durch ihren Battle Pass einfach durch das Ansehen von Hyper Scape-Streams bei Twitch mit aktivierter Hyper Scape Crowncast-Erweiterung fortschreiten. Zusätzliche Anpassungsgegenstände wie Embleme, Champions, Kapseln, Emotes, Fernkampf- und Nahkampfwaffen sowie Waffenskins werden ebenfalls im In-Game-Shop erhältlich sein."Letztes aktuelles Video: Season 2 Battle Pass Trailer