Hyper Scape: Season 3: Shadow Rising überarbeitet Neo Arcadia

Kronenjagd-Squad - 60 Spieler (Ranglistenspiel)

Kronenjagd-Rush Solo - 60 Spieler (Normales Spiel)

Team-Deathmatch 6v6 (Normales Spiel)

"Die Premium Variante des Battle Passes ist für 950 Bitcrowns erhältlich und schaltet das Ace Shrine Fox-Outfit, einen Waffenanhänger und den legendären Dragonfly-Waffenskin frei.

Das Hyper Battle Pass Bundle ist für 2.250 Bitcrowns verfügbar und schaltet 25 Battle Pass-Stufen samt kosmetischen Gegenständen frei, darunter das Rook Divided-Outfit.

Der Premium Battle Pass von Season 3 enthält zahlreiche exklusive Gegenstände, einschließlich zwei legendärer Outfits, acht weitere Outfits, 33 Waffenskins, 13 Nahkampfwaffen, acht Einsatzkapseln und vieles mehr. Season 3 führt außerdem eine neue Anpassungskategorie ein, in der Anhänger an Waffen angebracht werden können."

Ubisoft wird "Season 3: Shadow Rising" am 11. März 2021 in Hyper Scape einläuten. Die dritte Season umfasst eine überarbeitete Karte, einen neuen Hack, weitere Story-Elemente, einen Battle Pass mit 100 Stufen und zusätzliche Anpassungsgegenstände. Zudem wird das Multiplayer-Actionspiel in Season 3 umstrukturiert und erhält drei Always-On-Spielmodi:"In dieser Season wird Geschwindigkeit und Geschick unter Beweis gestellt in der überarbeiteten Welt von Neo Arcadia 2.0. Dabei kann der neue einsetzbare Hack Firewall eingesetzt werden. Dieser Hack erschafft eine Barriere, die gegnerische Projektile abwehrt, während eigene Projektile sowie die des eigenen Squads hindurch geschossen werden können. Neo Arcadia 2.0 erhält neue Wahrzeichen, abwechslungsreicheres Terrain und besser gekennzeichnete Zonen. Diese Änderungen sollen Veteranen und neuen Spieler:innen ein gleichgesetztes Spielerlebnis ermöglichen", schreibt der Publisher.Hyper Scape Season 3: Shadow Rising umfasst auch einen Battle Pass mit Anpassungsgegenständen, der sowohl als kostenlose als auch als Premium-Variante zur Verfügung steht."Bitcrowns können durch das Spielen des Spiels oder durch den Erwerb von Bitcrown-Packs im Ubisoft Store freigeschaltet werden. Zuschauer:innen können ihren Battle Pass-Fortschritt vorantreiben, indem sie Hyper Scape-Streams auf Twitch mit der Crowncast-Aktivierung anschauen."Story-Hintergrund: "Trotz der vielen Versprechen von Prisma Dimensions, dass alles unter Kontrolle wäre, wird Neo Arcadia weiterhin von seltsamen Anomalien heimgesucht. Die mysteriösen, schwebenden Konstrukte, die nach dem Blackout aufgetaucht sind, haben sich zu einem Tempel formiert, der hoch über der Skyline der Stadt schwebt. Basilisk ist der erste Anwärter, der einen Weg hinaufgefunden hat. Im Inneren konfrontiert Basilisk eine uralte Macht von Hyper Scape: Tower. Diese uralte Macht behauptet, dass sie Teile von sich selbst verloren hätte und beauftragt Basilisk somit, diese im Austausch für Macht und Ruhm zu finden. Basilisk rekrutiert ein neues Mitglied, den unberechenbaren Hacker Huo Shu, um das Hauptquartier von Prisma für eines dieser Fragmente zu überfallen. In der Zwischenzeit bereiten sich Prismas Truppen unter der furchtlosen Führung von Nikita und seinem neuen Vollstrecker Bai Hu darauf vor, diese Anomalien auf jede erdenkliche Weise zu zerstören."Letztes aktuelles Video: Season 3 CinematicTrailer