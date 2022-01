Hyper Scape: Ubisoft stellt den Battle-Royale-Shooter im April 2022 ein

Ubisoft startete im August 2020 mit Hyper Scape den Versuch, das beliebte Battle-Royale-Genre mit einem eigenen Spiel aufzumischen. Große Erfolge hat das Projekt in einem hart umkämpften Feld allerdings nicht feiern können. Nun gab der Publisher bekannt , dass man bereits in wenigen Monaten den Stecker ziehen wird: Am 28. April 2022 endet somit nicht nur die Entwicklung von Hyper Scape, Ubisoft schaltet an diesem Tag auch die Server komplett ab.Eine Überraschung ist das für die verbliebene Community allerdings nicht. Das letzte umfangreiche Update (Version 3.1) wurde im April 2021 veröffentlicht. Einen Monat davor wurde Season 3 gestartet, die demzufolge nun fast schon ein Jahr läuft. Und auch auf dem Social-Media-Kanälen ist Hyper Scape seit langer Zeit nicht mehr aktiv. Ganz umsonst war die Entwicklung allerdings nicht. Laut Ubisoft hat das Team viele Dinge gelernt, die man für zukünftige Projekte nutzen wird. Verantwortlich für den Battle-Royale-Shooter war das Studio in Montreal.Letztes aktuelles Video: Season 3 CinematicTrailer