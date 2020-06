Bake 'n Switch: Party-Brötchen nehmen PS4 ins Visier

Streamline Games werden ihr bereits für PC ( Steam ) und Nintendo Switch ( eShop ) angekündigtes sowie per Kickstarter finanziertes Partyspiel Bake'n Switch auch für PlayStation 4 veröffentlichen. Die Macher beschreiben den Titel als "freches Couch Co-Op und PVP Spiel mit knuddeligen Kreaturen aus Brotteig. Und diese Kleinen müsst ihr den Wächtern Des Brotes opfern, sonst gibt's Ärger. Macht es zusammen mit 4 Freunden oder sabotiert die Freundschaft gleich im PVP Modus!" Auf dem PlayStation Blog geht Layla Amir von Streamline Games näher ins Detail: "Es ist uns eine Freunde, Bake 'n Switch auf PS4 zu veröffentlichen! Dieses Spiel muss, so wie gutes Brot, geteilt werden.Wir veröffentlichen das Spiel mit zwei Welten, sechs Bäckern, sieben Brötchen, zwei Bossen und einem Haufen freischaltbarer Fähigkeiten, Level und Kostüme. So schnell habt ihr keinen Appetit mehr - wir füttern euch mit lauter tollen Sachen! Unser Entwicklerteam hat viel Zeit damit verbracht, dass das Spiel leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Ihr bekommt viele verschiedene Möglichkeiten, um euch einer Herausforderung zu stellen.Ihr werdet euch einem Team von Bäckerlehrlingen anschließen, die versuchen, hungrige Wächter zu sättigen. Dafür werden unglaublich süße Brötchen eiskalt geopfert. Ihr werdet einen infektiösen Pilz abwehren, der sich über das Land ausbreitet und euch als Meisterbäcker beweisen. Egal, ob ihr Koop-Spiele liebt oder euch nur gegenseitig den Teig aus dem Leib schlagen wollt: es gibt einen Spielmodus für jede Stimmung und jeden Spieler.Jetzt wisst ihr, worauf ihr euch einlasst - also gehen wir etwas tiefer in die Materie. Auf den ersten Blick kann Bake 'n Switch wie jedes andere Couch-Coop-Kochspiel aussehen. An sich schon mal nichts Schlechtes, oder? Vergleiche mit anderen beliebten Spielen zeigen uns, dass das Spiel ein breites Publikum anzieht. Aber wir wollten das Genre wirklich aus seiner Komfortzone herauslocken. Unsere Entwickler haben viele Stunden damit verbracht, neue Möglichkeiten zu finden, um Grenzen zu überschreiten und das klassische Koop-Format weiterzuentwickeln.Wir haben mehr spielbare Charakteroptionen hinzugefügt, die alle das Gameplay beeinflussen. Außerdem gibt es da noch die lebenden Teig-Kreaturen, die alle besondere Eigenschaften mitbringen (jepp, schaut euch einfach mal den Kannibalen Lil'Bun oder den aufopfernden DoughDough an!). Sie alle kommen auf dynamischen Plätzen zusammen und haben eine Menge Herausforderungen im Gepäck."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4