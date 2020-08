Bake 'n Switch: PC-Start des knuffigen Party-Brawlers

Am 21. August 2020 haben Streamline Games ihr teigiges Partyspiel Bake 'n Switch für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, kostet 24,99 Euro. Die Umsetzungen für Nintendo Switch ( eShop ) und PlayStation 4 sollen im Lauf des Sommers folgen. Ab Oktober sind zudem kostenlose DLC-Erweiterungen geplant.Spielbeschreibung des Herstellers: "Werde Teil eines Bäckerteams mit einzigartigen Fähigkeiten, ergründe die Geschichte hinter dem Schimmelbefall und erfülle dein Schicksal als Meisterbäcker! Arbeite zusammen mit anderen oder kämpfe gegen sie, um die größten Teigwesen zu fangen, zu verschmelzen und zu backen und damit die höchsten Punktzahlen einzuheimsen. Für jeden Spielstil gibt es den passenden Bäcker, auch in verschiedenen Farben. Oder hol dir die maximale Punktzahl und sammle genug Sterne, um neue Charakterkostüme freizuschalten.Du und deine Freunde könnt euch in PvP- oder Team-versus-Team-Leveln den Teig aus dem Laib prügeln. Mit freischaltbaren Leveln! Ob Gelegenheits-Partyspieler oder Couch-Coop-Veteran, Bake 'n Switch serviert dir in 100 Leveln Herausforderungen, die du niemals satthaben wirst! Von Stränden, an denen sich die Teigwesen in Ananasbecken entspannen, über von Honiglava versengte Wüsten bis hin zu üppigen Wäldern mit Wassermelonenbecken.Treffe und verschmelze 7 Teigwesen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen. Treffe zum Beispiel unser BÄCKCHEN - Lass es wachsen und sieh zu, wie es die Arbeit für dich erledigt, sie finden sich nämlich selbst zu köstlich, um widerstehen zu können. Im Dschunge triffst du den SEMMELAFFEN - Tanz, Äffchen, tanz! Am Strand gibts den LAUGENSITTICH – Nicht der klügste Teig im Bunde und erschrickt leicht. Treib sie Richtung Ofen und sieh zu, wie sie direkt hineinspringen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC