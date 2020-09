Bake 'n Switch: Switch-Auftakt der teigigen Party-Action

Am 10. September 2020 haben Streamline Games ihr bereits für PC erschienenes Partyspiel Bake 'n Switch auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 29,99 Euro. Eine Umsetzung für PlayStation 4 soll folgen. Ab Oktober sind zudem kostenlose DLC-Erweiterungen geplant.Spielbeschreibung des Herstellers: "Kämpft in über 100 Leveln voller aufgeteigter Partyaction gegen Schimmler und backe ungestüme Teigwesen. Wählt aus 6 Bäckern, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, und spielt mit bis zu 4 Freunden im Coop oder gegen sie im PvP oder Team versus Team. Und das alles online oder per lokalem Multiplayer im üppigen Dschungel von Tropentaumel und dem süßen, doch auch tödlichen Wüstengebiet von Sandanien.Die Teigwesen sind zwar niedlich, aber jede der 7 Spezies hat eigentümliche Verhaltensweisen, die euch entweder unterstützen oder behindern, deshalb zeigt keine Gnade und befördert diese hüpfenden, rollenden, buddelnden und schwärmenden Teigwesen in den Ofen, bevor die Zeit abläuft! Maximiert eure Punktzahl, um spezielle Kostüme zu gewinnen, und gönnt euch eine zusätzliche Herausforderung mit dem Stürmisch-Modus, bei dem Wetter und Feinde noch unvorhersehbarer sind. Das ist hier auf jeden Fall keine brotlose Kunst!""Nach all der Aufregung, den Optimierungen und dem Feinschliff sind wir mehr als begeistert, Bake ‘n Switch heute auf Nintendo Switch zu veröffentlichen", so Stefan Baier, COO von Streamline Games. "Aber das ist erst der Anfang der Teig-Tollheiten, denn neue Inhalte backen bereits im Ofen! Verbessert schon mal euer Können im Kneten, Schlagen und Backen, denn bald kommt noch viel mehr!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch