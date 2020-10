Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix: Fun-Racer mit SpongeBob, den Ninja Turtles und Co. erhältlich

GameMill Entertainment hat heute seinen Fun-Racer Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix veröffentlicht. Das arcadelastige Kart-Rennspiel enthält laut Pressemitteilung mehr von Nickelodeon-Marken inspirierte Charaktere und "Schleimstrecken" und ist ab sofort zum Preis von 39,99 Euro für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Zum Test des ziemlich grottigen Vorgängers geht es übrigens hier "Das von Bamtang Games entwickelte Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix erweitert das überaus beliebte Original Nickelodeon Kart Racers um weitere Multiplayermodi, verbesserte Grafik und das größte Aufgebot spielbarer Nickelodeon-Charaktere, das es je in einem Kartracing-Spiel gab. Wähle aus 30 rasanten Racern, wie Tanz- und Musiksuperstar JoJo Siwa, SpongeBob SquarePants, den Teenage Mutant Ninja Turtles, Korra aus The Legend of Korra, Invader Zim, Arnold aus Hey Arnold!, den Rugrats, Lincoln aus The Loud House und vielen anderen!Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix beinhaltet 28 neue und umgestaltete Tracks, darunter 2 brandneue Battle-Arenen! Erschaffe aus mehr als 70 Bonus-Nickelodeon-Charakteren die ultimative Boxencrew und passe dein Kart mit Komponenten an, die durch zahlreiche Sendungen inspiriert wurden. Fülle deine Schleimanzeige, um unfassbare Sprünge zu zeigen, nutze spezielle Powerups und Attacken und kämpfe in diversen Spielmodi gegen Freunde, beispielsweise im lokalen Splitscreen-Multiplayer für bis zu 4 Spieler oder im Online-Multiplayer für bis zu 8 Spieler.Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix wird im Vereinigten Königreich, in der EMEA-Region und in Australien exklusiv von Maximum Games vertrieben."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer