Syn: Tencent Games arbeitet an Cyberpunk-Shooter in offener Welt

Tencent Games hat den Cyberpunk-Shooter Syn mit einer offenen Welt in Arbeit, der laut einer Trailer-Vorstellung auf der jährlichen Unternehmens-Konferenz (via Youtube-Kanal "MMOJACKX57") im kommenden Jahr für PC und "Konsolen" erscheinen soll. Wie PCGamer.com berichtet, arbeiten das interne Studio Lightspeed sowie die Quantum Studios am Unreal-Engine-Titel, über dessen Spielablauf noch nicht all zu viel bekannt ist.Quantum Studios habe an der mobilen Umsetzung von PlayerUnknown's Battlegrounds mitgearbeit, so das Magazin. Außerdem gibt es eine Kooperation mit Epic Games zum "Strand-based Hair System". Im Video wird u.a. die Anpassung des Charakters und seines tierischen Helfers (z.B. ein riesiger Pandabär) erläutert. Die im Jahr 2035 spielende Handlung soll drei Fraktionen bieten. Ob allerdings ein Story-Part für Einzelspieler geplant ist oder ob es nur Online-Spiele geben wird, ist noch nicht klar. Der laut Tencent für eine "globale Vermarktung" gedachte Shooter könnte sich auch am Battle-Royale-Prinzip orientieren, was aber ebenfalls noch nicht sicher ist.