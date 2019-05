Ubisoft: "World Premiere Event" mit Ghost-Recon-Bezug angekündigt - 4Players.de

Aktualisierung vom 06. Mai 2019, 18:32 Uhr:

Calling all Ghosts.



Tune into the #GhostRecon World Premiere event May 9 at 11:30 am PT.



❤️ this tweet this Tweet to watch the Official Announce Trailer on May 9! pic.twitter.com/CIu0F9eTy9 — Ghost Recon (@GhostRecon) 6. Mai 2019

Ursprüngliche Meldung vom 04. Mai 2019, 11:00 Uhr:

Ubisoft hat nun offiziell ein "World Premiere Event" mit Ghost-Recon-Bezug angekündigt. Die "Weltpremiere" ist für den 9. Mai um 20:30 Uhr (11:30 Uhr PDT) geplant.Anfang Januar deuteten schon rätselhafte "Skell-Technology-Werbespots" auf ein neues Spiel von Ubisoft mit Tom-Clancy-Bezug hin ( wir berichteten ). Nun lädt das fiktive Technologieunternehmen zur "Skell Con", die am 9. Mai um 11:30 Uhr PST stattfinden soll. Hierzulande ist es dann 20:30 Uhr. Auf der Webseite von Skell befindet sich zudem ein ESRB-Logo (Entertainment Software Rating Board; Altersfreigabe), was auf die bevorstehende Ankündigung eines Spiels schließen lässt. Auf die Ankündigung ist u. a. der Youtuber Coreross gestoßen, der Easter-Eggs mit dem Firmennamen in Ghost Recon Wildlands und Rainbow Six Siege fand. In dem Zusammenhang wird über mögliche Nachfolger dieser Tom-Clancy-Titel oder Splinter Cell spekuliert, aber auch eine Verbindung zu Watch Dogs 3 ist möglich, das angeblich in London spielen wird.Skell Technology präsentiert sich in den Videos als Technologieunternehmen, das Drohnen und Roboter herstellt, die für den zivilen Gebrauch eingesetzt werden können. Die Produkte der Firma sollen "die Menschheit von ihren ermüdenden Limitationen befreien" ...