Ubisoft: Gerüchte: Möglicher Abo-Dienst "Ubisoft Pass Premium" und "Roller Champions" - 4Players.de

Im US-amerikanischen Ubisoft-Store war kurzfristig das Produkt "Ubisoft Pass Premium" gelistet - unter einer Kategorie für Abonnements, die es vorher in dem Shop gar nicht gab. Kurze Zeit später war der Eintrag mit Platzhalter-Charakter wieder verschwunden. Mittlerweile ist auch die Abo-Kategorie nicht mehr sichtbar . Dieser "Premium Pass" könnte eine Art Abo-Dienst wie EA Access, Origin Access oder der Xbox Game Pass sein. Der Dienst würde beispielsweise Zugriff auf neue Spiele, eine Spiele-Bibliothek und Angebote von Ubisoft gewähren. Ein solcher Dienst wäre für Ubisoft durchaus logisch, da sie im Gegensatz zu anderen Publishern relativ viele Titel veröffentlichen und ihre Spiele über lange Zeit mit Updates und Erweiterungen am Leben halten. Was es mit dem "Ubisoft Pass Premium" auf sich hat, könnte der französische Publisher auf der E3-Pressekonferenz am Montag, 10. Juni 2019 ab 22.00 Uhr enthüllen.Darüber hinaus kursieren seit mehreren Tagen Gerüchte über ein neues Spiel namens "Roller Champions" im Internet. Zuerst war nur das Logo sichtbar, dann vermeintliche Spielszenen und Details . Das Online-Spiel scheint auf der Vollkontaktsportart Roller Derby (oder Merby: Men's Roller Derby) zu basieren, die Sportart wird laut Wikipedia mehrheitlich von Frauen ausgeübt. In der Teamsportart treten zwei Mannschaften gegeneinander an - je fünf Spieler sind auf der Rollschuhbahn. Eine Person darf Punkte machen, indem sie innerhalb von zwei Minuten gegnerische Teammitglieder überrundet. Die restlichen Spieler versuchen die Punktemacherin bzw. den Punktemacher zu unterstützen, während die Gegner versuchen, sie an der Überrundung zu hindern. Ubisoft könnte mit "Roller Champions" versuchen gegen Rocket League anzutreten. Das Projekt wirkt allerdings wie ein "kleinerer Titel" und dürfte nicht zu den drei bisher unangekündigten AAA-Titeln gehören, die sich in Entwicklung befinden.Ubisoft hat weder den Premium Pass noch "Roller Champions" bisher offiziell vorgestellt.