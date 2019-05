Ubisoft: Programm und Pläne für die E3 2019 und die Ubi-Pressekonferenz - 4Players.de

Ubisoft hat die Pläne für die E3 2019 konkretisiert. Das Pre-Show-Event der Ubi-E3-Konferenz startet am Montag, den 10. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit und wird Neuigkeiten zu aktuellen Spielen wie Assassin's Creed Odyssey Trials und Steep umfassen. Auch "kommende Highlights" sollen enthüllt werden. Um 22 Uhr startet dann die eigentliche Ubi-E3-Konferenz mit Ghost Recon Breakpoint For Honor und ein oder zwei Überraschungen (Spekulationen: Watch Dogs 3, Splinter Cell, Roller Champions). Skull & Bones wird nicht vorgestellt. Im Anschluss folgt eine "Post-Show" unter anderem mit besonderen Gästen und einem Rainbow Six Siege Celebrity Showmatch.Von Dienstag bis Donnerstag findet das Hauptevent im Los Angeles Convention Center statt. Jeder, der nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit die "Ubisoft Live at E3"-Übertragung zu verfolgen. Diese startet täglich ab 21 Uhr deutscher Zeit auf Ubisoft.com Twitch und Mixer