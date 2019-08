Ubisoft: Neuer Name für Blue-Byte-Studios und Verdopplung der Anzahl in Deutschland arbeitender Entwickler - 4Players.de

Wie Ubisoft mitgeteilt hat, werden die zwei aktiven Blue-Byte-Studios in Zukunft nicht mehr unter dem traditionsreichen Namen firmieren, sondern als Ubisoft Düsseldorf und Ubisoft Mainz bekannt sein. Als rechtliches Dachunternehmen wird Ubisoft Blue Byte allerdings weiter existieren.Die Umbenennung soll laut der Pressemeldung dazu dienen, "die lokalen Entwicklerteams hinter den international erfolgreichen Marken Die Siedler und Anno stärker in den Vordergrund zu stellen. Zugleich dienen die neuen Namen dazu, die Anwerbung neuer Top-Talente zu unterstützen, während die Studios sich auf ein schnelles Wachstum einstellen." Managing Director Benedikt Grindel spricht davon, dass sich die Anzahl der Beschäftigten in allen drei deutschen Studios (Mainz, Düsseldorf und Berlin) "in kurzer Zeit verdoppeln könnte".Ubisoft Mainz ist derzeit für Anno 1800 verantwortlich, bei dem es sich laut Publisher um den sich am schnellsten verkaufenden Teil der Aufbauserie handelt. In Düsseldorf entstehen hingegen das neue Die Siedler sowie Beyond Medusa's Gate, ein Escape-Room-Spiel für Virtual Reality.