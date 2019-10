Ubisoft: Watch Dogs Legion, R6 Quarantine und Gods & Monsters verschoben; Breakpoint & Division 2 enttäuschten - 4Players.de

Ubisoft hat die Veröffentlichung von Watch Dogs Legion (bisher: 3. März 2020), Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters (bisher: 25. Februar 2020) verschoben. Die drei Titel sollen nicht mehr in diesem Geschäftsjahr erscheinen, das am 31. März 2020 enden wird. Laut Ubisoft-CEO Yves Guillemot sollen die drei Spiele irgendwann im Zeitraum von April 2020 bis März 2021 veröffentlicht werden. Laut seinen Ausführungen soll mehr Zeit in die Entwicklung und in die Qualität der Spiele gesteckt werden, denn sowohl Ghost Recon Breakpoint als auch (in geringerem Maße) The Division 2 haben die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllt.Guillemot erklärte in einer Finanzpressemitteilung, dass sich die Qualität von Ghost Recon Breakpoint im Rahmen der Erwartungen bewegt hatte, aber die Kritiken und die Verkäufe in den ersten Wochen "sehr enttäuschend" waren. Trotzdem verspricht er, dass sie das Spiel weiterhin unterstützen und auf die Community hören werden, um die notwendigen Verbesserungen vornehmen zu können.Der Ubisoft-Chef ist der Ansicht, dass es drei Hauptprobleme bei Ghost Recon Breakpoint gab. Erstens soll das Interesse an Fortsetzungen von "Live-Multiplayer-Spielen" begrenzt sein, vor allem an Titeln, die mehrere Jahre lang optimiert und mit Inhalten versorgt wurden (wie Ghost Recon Wildlands und The Division). In Zukunft müssten sie sicherstellen, dass die Zeit zwischen den Veröffentlichungen lang genug ist.Zweitens sollen die neuen Spielideen und Innovationen in Breakpoint nicht "perfekt umgesetzt" worden sein. "Während die Änderungen an der Spielformel von einigen Spielern sehr gut aufgenommen wurden, mit einer durchschnittlichen täglichen Spielzeit pro Spieler von über drei Stunden, wurden sie auch von einem bedeutenden Teil der Community stark abgelehnt", sagte der Ubisoft-Chef. Drittens soll es "nicht genügend Differenzierungsfaktoren" gegeben haben, wodurch verhindert wurde, dass "sich die eigentlichen Qualitäten des Spiels stärker hervorheben konnten". Kurz gesagt: "Die Stärken des Spiels" blieben eher im Hintergrund.Aufgrund der Verschiebung von Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters ist das Umsatzziel des laufenden Geschäftsjahres deutlich nach unten korrigiert worden. Der Publisher senkte die Umsatzprognose des laufenden Geschäftsjahres (April 2019 bis März 2020) von 2,185 Mrd. Euro auf 1,450 Mrd. Euro. Als Reaktion auf diese Mitteilung brach der Aktienkurs des Unternehmens um 12,9 Prozent ein (um 19:30 Uhr am 24. Oktober 2019).