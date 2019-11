Ubisoft: Firmen-Philosophie wird laut Jason Schreier komplett umgekrempelt; nur noch "einzigartige" Spielideen - 4Players.de

Nach dem enttäuschenden Start von Ghost Recon Breakpoint hat Ubisoft kürzlich eine ganze Reihe von Titeln verschoben , um mehr Zeit in die Entwicklung und in die Qualität der Spiele zu stecken. Laut Jason Schreier von Kotaku.com geht diese Verschiebung mit einer kompletten Umkremplung der "Firmen-Mentalität" einher.Er plauderte bei seinem Besuch im " Splitscreen Podcast " ( via pcgamer.com ) ein wenig aus dem Nähkästchen, da er in engem Kontakt mit einigen "Mitgliedern des Teams" stehe. Es habe kürzlich einen regelrechten internen Paradigmenwechsel gegeben, so Schreier:"In meinen Konversationen mit den Leuten kam heraus, dass Ubisoft seine Mentalität total ändert. Jetzt geht alles um...du musst dein Spiel so pitchen, dass es extrem einzigartig ist; dass es einen einzigartigen Aspekt besitzt"