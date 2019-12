Ubisoft: Großes Spiele-Projekt nach drei Jahren eingestellt - 4Players.de

Ein Spiele-Projekt, das sich bei Ubisoft Montreal in den letzten drei Jahren in Entwicklung befand, ist eingestellt worden (via IGN ). Laut Louis de Carufel (Programmierer bei Ubisoft) haben mehr als 200 Personen an dem Titel gearbeitet - das Vorhaben war also relativ groß. Es wurde aber kein Mitarbeiter entlassen. Stattdessen werden die Mitarbeiter an anderen Ubisoft-Titeln mitwirken. Laut seinen Angaben gibt es über 15 Projekte, an denen Ubisoft aktuell arbeitet. Louis de Carufel ist dennoch traurig, weil das Team, das seit sieben Jahren zusammengearbeitet hat (u.a. an Watch Dogs und Watch Dogs 2 ) auseinandergerissen wird. Die Mitarbeiter durften sich ihr nächstes firmeninternes Projekt, an dem sie arbeiten möchten, aussuchen.Die Einstellung der Entwicklung von Spiele-Projekten ist keine Seltenheit, aber in der Regel sind solche Projekte nicht so weit fortgeschritten und normalerweise sind die Teams nicht so groß. Meist findet solch eine Projekt-Einstellung hinter den Kulissen des Unternehmens statt und dieser Einblick war wohl eine Ausnahme, da die drei Tweets von Louis de Carufel mittlerweile wieder verschwunden sind. Laut Jason Schreier von Kotaku via Wccftech hätte das eingestellte Spiel auf einer neuen Marke basiert. Es wird grob als eine Art Live-Service-Spiel nach dem Vorbild von Destiny für die aktuelle Konsolen-Generation beschrieben.Die nächsten Ubisoft-Titel, die erscheinen sollen, sind Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters , wobei diese Titel allesamt verschoben wurden, weil Ghost Recon Breakpoint hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch Die Siedler Skull & Bones und ein neues Assassin's Creed sind in Produktion.