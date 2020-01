Ubisoft: Creative-Director der Splinter-Cell-Reihe kehrt ins Unternehmen zurück

Der ehemalige Creative-Director der Splinter-Cell-Serie, Maxime Beland, kehrt laut pcgamesn.com zu Ubisoft zurück. Erst vor einem Jahr sei er zu Fortnite-Schöpfer Epic Games gewechselt, doch nun folgt seine Rückkehr im Rahmen der großen Umstrukturierung im "Editorial Team" für originellere Spiele ( wir berichteten ).Zu Belands Bereichen bei Ubisoft zählten Rainbow Six: Vegas (Creative Director und Lead-Game-Designer), Assassin’s Creed 1, Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry Primal, Splinter Cell: Conviction sowie Splinter Cell: Blacklist.Das Ziel der Umstrukturierung besteht darin, in Zukunft mehr originelle Konzepte und einzigartige Spielerlebnisse zu erschaffen anstatt weiter auf die typische "Ubi-Formel" bei Open-World-Spielen zu setzen, die mit Ghost Recon: Breakpoint ihren vorläufigen Tiefpunkt erreichte und sich auch beim mittlerweile verschobenen Watch Dogs: Legion abzuzeichnen drohte.