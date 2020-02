Ubisoft: gTV: Publisher startet "Content-Kanal" über Videospiele und mehr in Zusammenarbeit mit Rocket Beans

"Stories: Hier treffen Zuschauer auf außergewöhnlichen Spieler, Schöpfer, Orte und Ereignisse aus der ganzen Welt, die Gaming so besonders machen. Von der bekanntesten und respektierten Biker-Gang in GTA, bis hin zu einer dem E-Sport gewidmeten Stadt in China, bieten die Geschichten eine erfrischende und überraschende Perspektive auf die Vielfalt von Games in einem dokumentarischen Format.

Snacks: Kurze Geschichten und Anekdoten über Games. David Bowie war Teil eines Videospiels? Was ist die Geschichte hinter der Entstehung des GOAT-Simulators? Wie kann man eine Hochzeit im Stil von Final Fantasy feiern?

Versus: Teams aus Gamern und Gästen stehen sich in mehreren Games live gegenüber. Moderator Gunnar Krupp findet heraus, wer der Beste ist!

Eats: ein kurzes Instagram-Format bei dem Gaming-inspirierte Rezepte vorgestellt werden. Zum Beispiel ein 'Assassin’s Creed'-Apfelkuchen oder ein aus Rayman-Leveln bekanntes Backwerk.

Firsts: Ein Edutainment-Format, welches sich mit den 'ersten Malen' (Firsts) der Videospielgeschichte beschäftigt, zum Beispiel die ersten Zwischensequenzen oder die ersten Medipacks.

Crafts: Eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Influencer ClayClaim bildet die Basis dieses Formats. Vor den Augen des Zuschauers entstehen hier aus Knetmasse Level aus Mario & Rabbids, Rainbow Six Siege oder auch eine Altair-Figur, kurz vor seinem Sprung in den Heuwagen.

Retro Secrets: Diese Sendung lässt die Herzen aller Kinder der 80er höherschlagen! Moderator Carsten Konze besucht die Keller unserer Community, um dort nach Gaming-Schätzen zu suchen. Wird er fündig, taucht er mit den Zuschauern in die nostalgische Welt von NES, Atari oder auch den Pokémon-Sammelkarten der ersten Generation ein!"

Ubisoft hat den neuen "Content-Kanal" gTV angekündigt, der fortan auf YouTube Twitter und Twitch verfügbar ist. In Zusammenarbeit mit Rocket Beans und SoPress soll gTV by Ubisoft "auf ganz eigene Art und Weise über Games" und "in frischer Tonalität" über Computer- und Videospiele, Spielkultur und andere Themen berichten. Inwiefern der Kanal für Marketingzwecke, Eigenwerbung und Produktplatzierungen des Publishers genutzt wird, bleibt aber abzuwarten. Gemäß der Ankündigung soll "nicht nur über Spiele von Ubisoft" im Mittelpunkt stehen."gTV blickt hinter die und vor allem aber auch abseits der Kulissen der Videospiele, rückt ihren sozialen und kulturellen Einfluss in den Fokus und berichtet über die Momente, Events und natürlich auch die Spieler selbst, die Gaming so einzigartig machen. gTV möchte die Videospiel-Kultur feiern, indem es Geschichten teilt, die nicht nur über Ubisoft handeln, sondern die Spieler, die Communities und die Games der gesamten Industrie thematisieren. All das, was Gaming ausmacht und allgegenwärtig macht, indem es sich mit anderen Formen der Popkultur wie Musik, Sport, Technik, Design, Mode und vielen weiteren verbindet", heißt es in der Pressemitteilung."Rocket Beans wird mit dem Moderator Gunnar Krupp und einem großen Netzwerk von Talenten zusammenarbeiten, um speziell auf den deutschen Markt zugeschnittene Inhalte zu produzieren. (...) Das Programm von gTV wird sehr unterschiedliche Inhalte umfassen. So wird es unter anderem kurze Dokumentarfilme geben und eine Talkshow mit Gunnar Krupp als Host, der Gäste wie die deutsche Rap-Legende Smudo, Sternekoch Alexander Herrmann oder Charakterkopf Uke Bosse empfangen wird, um mit ihnen über ihre Videospiel-Erlebnisse sowie allgemeine Themen wie Essen oder Ängste zu sprechen. Home, das Livestream-Format, bildet das Community-Hub von gTV. Darin wird Viola Tensil aktuelle Formate und News vorstellen und den direkten Austausch mit den Zuschauern ermöglichen.""Ubisoft beheimatet so viele unglaubliche, leidenschaftliche Spieler, die stolz auf die Videospielkultur sind. Unsere Absicht mit gTV ist es, dieser Form der Unterhaltung Tribut zu zollen, indem wir Geschichten erzählen, die einerseits mit unseren Games und unseren Communities verbunden sind, aber auch jene, die uns als Spieler geprägt haben", sagt Geoffroy Sardin, EMEA Vice President of Sales & Marketing bei Ubisoft. "Wir haben uns für SoPress und Rocket Beans entschieden, weil wir ihre Arbeit und ihre einzigartige Art, inspirierende und unterhaltsame Geschichten zu erzählen, lieben."Übersicht über die Formate von gTV (laut Publisher):