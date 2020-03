Ubisoft: Äußert sich zu Streaming, Stadia und der fortgeführten Unterstützung von GeForce Now

Ähnlich drückt sich Early aus, als Ubisofts Interviewer zur fortgeführten Unterstützung von GeForce Now nachhakt. Auf die Frage, ob hauseigene Titel weiter auf GeForce Now spielbar bleiben, antwortet er:



"Das ist richtig. Wenn jemand schon eines unserer Spiele auf seinem PC gekauft hat, sollte er sie spielen können, wo auch immer er möchte."



Beim Wettbewerb der Streaming-Plattformen achte Ubisoft vor allem auf die Infrastruktur in bestimmten Märkten. Wichtig sei, ob der Service weltweit verfügbar sei, wie gut er in bestimmten Ländern ausgebaut sei und die allgemeine Infrastruktur sowie Bandbreite in den entsprechenden Regionen.



Auch der Aufwand für Ubisoft, das Spiel auf dem Service zum Laufen zu bringen, spiele dabei eine Rolle. Da man z.B. ohnehin an Xbox-Spielen arbeite, sei der Aufwand, nebenbei an xCloud zu arbeiten, relativ gering. GeForce als PC-Service sei "direkter". Stadia und andere Plattformen dagegen seien "in ihrem allgemeinen Spielsystem" eher mit Konsolen vergleichbar, was für mehr Arbeit auf Seiten Ubisofts sorge. Das sei wie die Erstellung einer einzelnen Version:



"In solchen Fällen müssen wir abwägen, wie groß wir den potenziellen Markt einschätzen, wie wir finanziell die Umsetzbarkeit einer Investition und die Erstellung des Spiels einschätzen."