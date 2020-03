Ubisoft: Weitere Kostenlos-Wochenenden & Aktionen, u.a. mit Child of Light und Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft hat weitere Wochenenden und Aktionen in Aussicht gestellt, in denen man die Vollversionen ausgewählter Spiele kostenlos ausprobieren darf. Während aktuell bis zum 22. März das Action-Adventure Assassin's Creed Odyssey auf PS4, Xbox One und PC zur Verfügung steht , hat man sich beim Publisher kurzfristig dazu entschlossen, schon für das nächste Wochenende eine kostenlose Probephase für den Shooter Ghost Recon: Breakpoint zu veranstalten, der bei seiner Veröffentlichung aber eher enttäuscht hat.Zwischen dem 24. März, 14:00 Uhr und dem 28. März, 14:00 Uhr darf man sich außerdem Child of Light kostenlos für PC via Uplay herunterladen. Gleichzeitig will man mit Rabbids Coding auch eine verspielte Einführung in das Erlernen der Spieleprogrammierung kostenlos anbieten.