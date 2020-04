Ubisoft: Lädt zum kostenlosen Spielen von Monopoly ein

Screenshot - Ubisoft (PC) Screenshot - Ubisoft (PC) Screenshot - Ubisoft (PC)

Im Rahmer einer einmonatigen Reihe von Angeboten, Testversionen und Rabatten, die Menschen unterstützen soll, während der Corona-Pandemie in ihren Wohnungen zu bleiben, lädt Ubisoft aktuell zum kostenlosen Spielen von Monopoly Plus auf dem PC ein. Die digitale Adaption des Brettspielklassikers kann hier bis zum 27. April 2020 um 20:00 Uhr freigeschaltet werden. Wer den Titel dauerhaft erwerben möchte, erhält bis zum 30. April einen Rabatt von 60 Prozent auf den regulären Verkaufspreis im Ubi Store (6,00 Euro statt 14,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "In MONOPOLY erleben die Spieler das ikonische Spiel auf drei einzigartigen 3D-Spielbrettern. Während das Spielgeschehen voranschreitet und die Spieler investieren, werden die Städte vor ihren Augen aufblühen und sich entwickeln. Am Anfang jeder Runde stehen den Spielern sechs offizielle Hausregeln zur Auswahl, die von Monopoly-Fans weltweit bestimmt wurden. Man kann sich auch für ein schnelles Spiel entscheiden, indem eins der neuen Spezial-Ziele gewählt wird."