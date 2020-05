Ubisoft: Neu registrierte Domain für neues Prince of Persia offenbar nur Fake

Bereitet man bei Ubisoft etwa gerade die Rückkehr von Prince of Persia vor? Darauf deutete zumindest eine neue Domain für Prince of Persia 6 hin, die Ubisoft am 4. Mai nach Angaben von Game Rant mit Verweis auf einen Reddit-Beitrag registriert haben soll.Letzterer wurde allerdings inzwischen mit einem Update aktualisiert : Dort heißt es, dass der Name des Besitzers der Domain nicht mit dem übereinstimmt, was Ubisoft normalerweise bei der Registrierung von Domains angibt. Hinzu kommt, dass die Domain derzeit noch den Status ClientHold haben soll und von daher noch nicht bezahlt wurde. Das alles deutet offenbar darauf hin, dass es sich hier um eine Falschnachricht handeln dürfte.Zwar feierte der Prinz aus Persien mit einem Gastauftritt in For Honor ein kurzes Comeback, doch in der Vergangenheit wies Ubisoft bereits auf die zu starken Ähnlichkeiten zur Marke Assassin's Creed hin, die aus Prince of Persia hervorging. Daher wurde ein neues Prince of Persia als relativ unwahrscheinlich bezeichnet. Da Assassin's Creed seit Origins aber zunehmend den Kniefall vor dem Rollenspiel übt, wäre theoretisch Platz für einen actionorientierteren Ansatz, in dem der Prinz von Persien wieder mit Akrobatik und Schwertkampf auftauchen könnte.