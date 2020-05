Ubisoft: Entdeckungstouren "Das Alte Ägypten" und "Das antike Griechenland" derzeit kostenlos

Ubisoft bietet bis zum 21. Mai 2020 sowohl die Discovery Tour - Antikes Ägypten (auf Basis von Assassin's Creed Origins; zur Website ) als auch Discovery Tour - Das antike Griechenland (auf Basis von Assassin's Creed Odyssey; zur Website ) kostenlos zum Download für PC an. Die Entdeckungstouren sind kostenlos für alle Besitzer der Hauptspiele. Die eigenständigen Versionen (PC) kosten normalerweise 19,99 Euro.Mit der Discovery Tour haben die Spieler die Möglichkeit, die Welt des antiken Griechenlands ohne Kämpfe und Konflikte in ihrem eigenen Tempo zu erkunden und dabei mehrere Führungen durch die historischen Stätten zu bekommen. Basierend auf dem Dialog-Wahl-System aus Assassin's Creed Odyssey gibt es am Ende jeder Tour ein Quiz.Discovery Tour - Das antike Griechenland: "Basierend auf der positiven Resonanz der ersten Ausgabe der Discovery Tour über das alte Ägypten, enthält die zweite Ausgabe eine Auswahl der beliebtesten Features mit Stationen, die die Geschichte von alten Sehenswürdigkeiten, die Geographie, die alltäglichen Aktivitäten des einfachen Volkes und das Leben der wichtigsten Persönlichkeiten erzählen. Die Besucher reisen durch 29 Regionen über 300 Stationen mit Führungen zu fünf verschiedenen Themen wie Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen. Hinzu kommen neue Funktionen, in denen die Spieler frei zwischen 35 einzigartigen Avataren und 15 Reittieren wählen können. Diese werden durch den Fortschritt im Spiel zugänglich. Falls die Spieler den ursprünglichen Weg verlassen, finden sie leicht neue Möglichkeiten, die Welt zu erkunden."Discovery Tour - Antikes Ägypten: 'Von Alexandria bis Memphis, vom Nil-Delta bis zum großen Sandmeer, vom Gizeh-Plateau bis zum Fayyum-Becken lässt die "Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt" Besucher die prachtvolle Welt des alten Ägyptens auf eigene Faust oder auf einer von 75 Themen-Touren entdecken, die vom Ubisoft-Kreativteam in Zusammenarbeit mit Historikern und Ägyptologen entwickelt wurden. "Mit der Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt bieten wir jedem, der sich für das alte Ägypten interessiert, die Möglichkeit, dessen Schönheit zu genießen und zu erfahren, dass Videospiele eine inspirierende Wissensquelle darstellen können", erklärt Jean Guesdon, Creative Director von Assassin's Creed Origins und der Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt.'