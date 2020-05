Ubisoft: Geht gerichtlich gegen "Area F2" (Mobile) vor; Publisher bewertet es als Kopie von Rainbow Six Siege

Ubisoft geht gerichtlich gegen Apple und Google vor, da beide Unternehmen in ihren Mobile-Stores das Spiel "Area F2" anbieten bzw. vertreiben, das laut dem französischen Publisher eine nahezu vollständige Kopie von Rainbow Six Siege sein soll. Ubisoft hat bei einem Bundesgericht in Los Angeles eine Beschwerde aufgrund einer Urheberrechtsverletzung eingereicht, schließlich könnte die Ähnlichkeit mit Rainbow Six Siege "nicht ernsthaft bestritten" werden. Area F2 wurde von Ejoy.com entwickelt (zugehörig zur Alibaba Group Holdings)."R6S gehört zu den beliebtesten Multiplayer-Wettkampfspielen auf der Welt und zu den wertvollsten geistigen Eigentümern von Ubisoft", erklärt das französische Unternehmen laut einem Bericht bei Bloomberg . "Praktisch jeder Aspekt von R6S wird von AF2 wird kopiert, vom Operator-Auswahlbildschirm bis hin zum Abschluss-Bildschirm nach einer Partie und alles dazwischen. (...) Die Konkurrenten von Ubisoft suchen ständig nach Möglichkeiten, sich an der Popularität von R6S zu bereichern und die Aufmerksamkeit und das Geld der R6S-Spieler zu erlangen."Ubisoft hat Apple und Google nach eigenen Angaben über die Urheberrechtsverletzung informiert, aber beide Unternehmen hätten sich geweigert, das Spiel aus den Google-Play- und Apple-App-Stores zu entfernen. Weitere Stellungnahmen liegen Bloomberg nicht vor - auch nicht von Alibaba. Alibaba kaufte Ejoy im Jahr 2017, um die eigene Präsenz im Online- und Mobile-Gaming-Bereich auszubauen. Ejoy begann Ende letzten Jahres, Area F2 zu bewerben. Die Veröffentlichung erfolgte Ende April 2020 in den jeweiligen Stores.Original-Beschreibung von Area F2 aus dem Play Store von Google, sogar der Spielname wurde 1:1 übersetzt (aus "Area F2" wurde "Bereich F2"): "Im Bereich F2, dem ersten Close-Quarter Battle (AKA CQB) Shooting Game auf dem Handy, kämpfen die Spieler in ultra-realistischen Umgebungen als Angreifer und Verteidiger und spielen als einer von vielen Agenten, jeder mit seinen eigenen Spezialfähigkeiten. Alle Dächer und Wände können verstärkt oder zerstört werden, was die Fähigkeiten und Taktiken der Spieler herausfordert, da jede Wand zu einem potenziellen Einstiegspunkt werden kann. (...) Wählen Sie aus über 20 Elite-Agenten, die jeweils auf realen Spezialeinheiten basieren. Richten Sie ein Maschinengewehr ein, um Unterdrückungsfeuer zu legen, Wände mit explosiven Armbrustbolzen zu zerstören oder Stolperminen an potentiellen Eintrittspunkten zu setzen. Jeder Agent hat seine eigene, einzigartige Vorrichtung, was zu einer großen Bandbreite an taktischen Kombinationen und Interaktionen führt."Spielszenen aus Area F2 (YT-Channel: Rey Lagarto):