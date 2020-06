Ubisoft: Steht Ankündigung von Far Cry 6 bevor?

Ubisoft könnte im Rahmen seines digitalen Events "Ubisoft Forward" am 12. Juli Far Cry 6 ankündigen. Das geht zumindest aus einer Meldung bei Game Reactor (hier: englische Version ) nach einem Besuch in der Gerüchteküche hervor. Demnach soll das Szenario nicht länger wie beim Vorgänger in den USA angesiedelt sein, sondern die Shooter-Action eher in exotische Schauplätze eingebettet werden. Laut Quellen plant man eine Veröffentlichung vor April 2021, wobei das Spiel sowohl auf den aktuellen Konsolen als auch PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll. Aufgrund der Corona-Pandemie könnte sich der ursprünglich angesetzte Zeitplan allerdings nach hinten verschieben.Man geht davon aus, dass neben den potenziellen Ankündigung von Far Cry 6 auch folgende Titel bei der Veranstaltung eine Rolle spielen werden: Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Beyond Good and Evil 2, Skull & Bones, Roller Champions, and Gods & Monsters.