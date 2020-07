Ubisoft: CEO kündigt strukturelle Änderungen gegen "giftiges Verhalten" am Arbeitsplatz an

Bei den jüngsten zahlreichen Berichten über sexuelle Übergriffe, Belästigungen und Fehlverhalten in der Spiele-Branche ( zur News ) ging eine relativ große Zahl an Anschuldigungen an Führungspersonal von Ubisoft. Auf der offiziellen Website des Publishers hat CEO Yves Guillemot mittlerweile eine "strukturelle Veränderung" angekündigt, um das Problem "giftigen Verhaltens am Arbeitsplatz" anzugehen. Es handelt sich praktisch um einen öffentlichen Brief an die Belegschaft.



Pcgamer.com fasst die Änderungen als "Umbesetzung der Redaktion, eine 'Transformation' der Prozesse in der Personalabteilung und eine bessere Rechenschaftspflicht unter Managern" zusammen. Guillemot erläutert:

"Die Situation, die manche von euch erlebt haben, ist absolut nicht akzeptabel. Niemand sollte sich jemals auf der Arbeit belästigt oder nicht respektiert fühlen, und die Arten unangemessenen Verhaltens, von dem wir kürzlich erfahren haben, darf nicht und wird nicht toleriert werden. Jenen gegenüber, die den Mund aufgemacht haben oder Kollegen unterstützt haben, möchte ich klar sagen: Ihr werdet gehört und ihr helft dabei, den nötigen Wandel im Unternehmen voranzutreiben. Wir haben signifikante Arbeit zu erledigen, um uns in Bereichen zu verbessern, in denen wir operieren und kollaborieren, und ich verschreibe mich persönlich der Sicherstellung, solch fundamentale Änderungen vorzunehmen. Sie müssen tiefgreifend sein, und wir müssen sie schnell auf allen Ebenen der Organisation umsetzen."Eine erste Maßnahme sei die neue Aufgabenstellung für die Mitarbeiterin Lidwine Sauer, welche zuvor als "Projects Director" in Ubisofts Strategic Innovation Lab beschäftigt war. Sie werde künftig als Leiterin für Arbeitskultur (Head of Workplace Culture) direkt an Guillemot berichten und sei "ermächtigt, alle Aspekte unserer Unternehmenskultur zu prüfen und umfassende Änderungen vorzuschlagen, von denen wir alle profitieren".Des Weiteren plane Ubisoft eine Reihe von "Zuhör-Sitzungen" (Listening Sessions) an all seinen Standorten, welche von "externen Parteien" moderiert würden. Weitere Pläne umfassten eine globale, anonyme Umfrage, das Engagement einer externen Beratungsfirma, um Prozeduren und Regeln zu verbessern. Ebenfalls geplant ist die Schaffung einer Stelle für einen neuen "Head of Diversity and Inclusion Management", welcher ebenfalls direkt an Guillemot berichten soll.Bezüglich konkreter Anschuldigungen an Mitarbeiter (z.B. zu sexuellen Übergriffen) seien nach wie vor Ermittlungen externer Instanzen in Arbeit. Diese müssten mit der nötigen Zeit und Genauigkeit durchgeführt werden. Sobald sie abgeschlossen sind, würden angemessene Aktionen folgen. Auch weitere Anschuldigungen werde man gründlich untersuchen, so Guillemot. Pcgamer.com berichtet zudem über die Einrichtung einer von "Whispli" administrierten Whistleblower-Plattform, welche es Angestellten und "externen Individuen" ermögliche, Belästigungen und anderes unangbrachtes Verhalten zu melden. Die Beschwerden würden daraufhin von einem "CSR-Komittee" (Corporate Social Responsibility Committee) sowie Rechtsexperten geprüft.