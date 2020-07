Ubisoft: Forward: Infos zum Show-Programm und Watch Dogs 2 gratis

Hier die Eckpunkte des Live-Programms: "Sieh dir den Ubisoft Forward-Stream an, der um 20:00 Uhr MESZ mit einem prallgefüllten Vorprogramm und Gratisbelohnungen beginnt. Das 'Ubisoft News'-Team wird mit Freunden Trackmania live im Stream spielen. Anschließend folgen exklusive Nachrichten, Interviews und ein Blick auf bevorstehende Inhalte, einschließlich Informationen über zukünftige KI-Teamkameraden in Ghost Recon Breakpoint, News zu Just Dance 2020, viele Hintergrundinformationen zu einem äußerst beliebten Easter Egg in The Division 2 und vieles mehr!

Das Hauptprogramm beginnt um 21 Uhr MESZ, wo die neuesten Spiele enthüllt werden und wir Aktuelles von den Ubisoft-Teams aus aller Welt erfahren. Du wirst mehr von Assassin's Creed Valhalla, WATCH DOGS: LEGION und Hyper Scape zu sehen bekommen und es erwarten dich während des Streams noch ein paar weitere Überraschungen. Schalte danach nicht gleich ab, denn es gibt noch ein Zusatzprogramm mit weiteren Neuigkeiten und Inhalten. Melde dich mit deinem Uplay-Konto auf der offiziellen 'Ubisoft Forward'-Seite an und hol dir eine kostenlose Kopie von WATCH_DOGS 2 für PC. Außerdem kannst du ein paar Quizfragen beantworten, um Belohnungen für eine Vielzahl von Ubisoft-Titeln zu erhalten.Noch nie war es so einfach, an der Show teilzunehmen! Zum ersten Mal überhaupt wird der Stream nicht nur in zahlreichen Sprachen untertitelt, sondern auf der offiziellen 'Ubisoft Forward'-Seite auch in Gebärdensprache (American Sign Language) gezeigt. Also wähle eine der möglichen Optionen und sieh dir die Show auf deine Weise an."