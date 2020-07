Ubisoft: Far Cry 6 offenbar geleakt, erscheint wohl im Februar 2021

Noch vor der Digitalveranstaltung Ubisoft Forward, auf der am Wochenende auch neue Spiele des Publishers angekündigt werden sollen, ist durch eine voreilige Listung im PlayStation Store bereits Far Cry 6 enthüllt worden. Davon berichtet u.a. PushSquare und weist darauf hin, dass der Release demnach am 18. Februar 2021 für PS4 und PlayStation 5 erfolgen soll. Sollte man sich zum Kauf der PS4-Fassung erscheinen, soll man das Next-Gen-Upgrade kostenlos erhalten.Zudem scheint sich auch das Gerücht bewahrheitet zu haben, dass Giancarlo Esposito, u.a. bekannt durch die TV-Serie Breaking Bad, die Hauptrolle im Spiel übernehmen wird, in dem man in einem tropischen Insel-Szenario gegen den Diktator Anton Castillo und dessen Armee kämpft. Zudem gab es bereits im Juni die Vermutung , dass Ubisoft einen neuen Teil der Shooter-Reihe vorstellen möchte.