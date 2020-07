Ubisoft: Ubisoft Forward: Die E3-Ersatz-Veranstaltung wird heute ab 21 Uhr ausgestrahlt

Ubisoft wird heute Abend die Neuigkeiten zu den hauseigenen Spielen bekanntgeben. Das digitale E3-Ersatz-Event "Ubisoft Forward" wird via Ubisofts Website Mixer und Social-Media-Plattformen ab 21 Uhr ausgestrahlt. Hyper Scape , Far Cry 6 ( Trailer-Leak ) und einige Überraschungen werden vom Publisher versprochen. Ab 21 Uhr wird man sich auf dem PC auch eine kostenlose Kopie von Watch Dogs 2 holen können, wenn man sich mit dem Uplay-Konto auf der 'Ubisoft-Forward-Seite' anmeldet . Nach der Präsentation ist ein Zusatzprogramm mit weiteren Neuigkeiten und Inhalten geplant.Vor der Hauptveranstaltung wird ab 20 Uhr ein Vorprogramm ausgestrahlt, in dem es um bereits veröffentlichte Spiele gehen wird. Neben einer Live-Partie Trackmania soll man mehr Informationen über die KI-Teamkameraden in Ghost Recon Breakpoint , News zu Just Dance 2020 und Details zu einem "beliebten Easter Egg" in The Division 2 erfahren.