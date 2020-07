Ubisoft: Weitere Führungskräfte treten aufgrund der Anschuldigen und der "toxischen Arbeitsplatzkultur" zurück

This is a *huge* deal for Ubisoft. Serge Hascoet was the man in charge of ALL of their games. With one word he could greenlight or cancel a project. Many Ubisoft employees believed he was too powerful and close to the CEO to ever be ousted, no matter how many allegations emerged



This new article from Liberation goes deeper into the role played by Serge Hascoet in the toxic environment at Ubisoft, and the limited effect (or the negative effect) the actions taken so far have had.



Bei Ubisoft sind mehrere Führungskräfte inmitten eines Skandals wegen Fehlverhaltens und Belästigung am Arbeitsplatz zurückgetreten . Laut einer Pressemitteilung haben der Chief Creative Officer Serge Hascoët, der Geschäftsführer des kanadischen Studios Yannis Mallat (Ubisoft Montreal) und die globale Personalleiterin Cécile Cornet ihre Ämter niedergelegt . Hascoët wird von Jason Schreier als zweitmächtigste Person in dem Unternehmen beschrieben. Er war "der Mann, der für ALLE Spiele [bei Ubisoft] verantwortlich war" und "mit nur einem Wort konnte er grünes Licht für ein Spiel geben oder ein Projekt einstellen". Diese Veränderungen in der Führungsriege werden als Maßnahmen zur "Verbesserung und Stärkung der Arbeitsplatzkultur" bezeichnet.Schon in den vergangenen Tagen haben mehrere Führungspersonen nach Anschuldigen (Belästigung, sexuelle Übergriffe, toxisches Verhalten) das Unternehmen verlassen oder wurden freigestellt ( wir berichteten mehrfach ). Der CEO Yves Guillemot hatte eine "strukturelle Veränderung" angekündigt, um das Problem "giftigen Verhaltens am Arbeitsplatz" angehen zu können.Am Freitag (10. Juli) ist in der französischen Zeitung " Libération " ebenfalls ein Bericht über die "toxische Kultur" bei Ubisoft veröffentlicht worden, der teilweise von Eurogamer übersetzt wurde. Es werden mehrere Fälle von "verbaler und physischer Misshandlung" beschrieben. Außerdem soll der Personalchef von Ubisoft Montreal damit gedroht haben, mit der Hälfte seines Teams zu kündigen, es sei denn, Ubisoft-Chef Yves Guillemot würde eine öffentliche Erklärung abgeben, in der er sie von jeglicher Verantwortung für die toxische Kultur entbinden würde. Solch ein Statement gab Guillemot allerdings nicht raus. Guillemot wird in der Zwischenzeit auch den Posten als Chief Creative Officer übernehmen.