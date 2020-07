Ubisoft: Überblick über "Ubisoft Forward 2020", die fehlenden Spiele und die "großen internen Veränderungen"

Bei der gestrigen Ausgabe von "Ubisoft Forward" hat der französische Publisher einen Blick auf einige der aktuellen Spiele-Projekte geworfen und wenig überraschend Far Cry 6 angekündigt. Einige Spiele glänzten aber durch Abwesenheit, und zwar Beyond Good & Evil 2 Die Siedler und natürlich Skull & Bones . Eine weitere Ausgabe von "Ubisoft Forward" mit "News und Updates" soll im Laufe des Jahres ausgestrahlt werden, aber ohne konkreten Termin.Die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Vorwürfe sexueller Belästigung von weiblichen Mitarbeitern und generell einer toxischen Arbeitsatmosphäre bei Ubisoft ( wir berichteten mehrfach ) sind bei "Ubisoft Forward" nicht thematisiert worden, denn die Spiele-Präsentation war vorproduziert. In einem Statement via Twitter heißt es, dass die Show inmitten von "großen internen Veränderungen" ausgestrahlt wurde und sie noch viel Arbeit vor sich hätten, um die Probleme anzugehen. Viele Führungspersonen, u.a. die "Nummer Zwei" in der Firmen-Hierarchie, wurden freigestellt , während sich CEO Yves Guillemot für gravierende Veränderungen der Unternehmenskultur und eine Aufklärung der Vorwürfe und Sachverhalte einsetzt - in Zusammenarbeit mit externen Partnern.Am Finanzmarkt kam "Ubisoft Forward" und ggf. auch die Berichte über die Arbeitsbedingungen nicht sonderlich gut an. Die Aktie des Unternehmens verzeichnet einen Abschlag von fast zehn Prozent."Ubisoft Forward" im Überblick: